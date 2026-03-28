Амиџић: Интерес инвеститора екстерна потврда финансијске позиције Српске

Аутор:АТВ
28.03.2026
11:58
Коментари:0
Задужење на Лондонској берзи представља потврду финансијске стабилности Републике Српске и омогућава континуитет исплата и реализацију пројеката, поручио је министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић.
Говорећи о емисији еврообвезница, Амиџић је појаснио да је ријеч о финансијској трансакцији која подразумијева стабилност буџетских давања и наставак започетих инвестиција, укључујући инфраструктурне пројекте, изградњу болница, путева, као и развојне пројекте попут научно-технолошког парка у Бањалуци и студентског дома у Фочи.
Он је истакао да је интерес инвеститора био већи од износа који је Република Српска на крају повукла, што, према његовим ријечима, представља екстерну потврду финансијске позиције.
"Република Српска је изашла на тржиште гдје инвеститори анализирају све финансијске параметре и на основу тога одлучују да ли ће уложити новац. То је најбоља потврда финансијске стабилности", рекао је Амиџић за РТРС.
Додао је да се приликом задужења водило рачуна о укупном и јавном дугу, те да нису повучена сва расположива средства јер за тим није било потребе.
У том контексту, Амиџић је навео да у структури инвеститора постоје банке, фондови, али и приватна лица, што, како каже, додатно потврђује повјерење.
"Нико не улаже свој новац ако не вјерује да ће му бити враћен", истакао је он.
Објашњавајући значај оваквог задужења, Амиџић је рекао да оно омогућава стабилност исплате плата, пензија и других буџетских давања, али и наставак пројеката који генеришу привредну активност.
"Ти пројекти подразумијевају извођаче, раднике, плаћање пореза и доприноса и на тај начин одржавају привредну активност и раст", навео је Амиџић.
Истакао је и да би прекид инвестиција имао директне посљедице на економију.
"Ако нема плата, нема ни потрошње. Ако нема потрошње, неко други нема приход, па не може исплатити раднике, долази до отпуштања и смањења пореза и доприноса", рекао је Амиџић, који је и генерални секретар СНСД-а.
Говорећи о критикама опозиције, навео је да се у јавности често износе оцјене без довољно разумијевања финансијских процеса, али је посебно издвојио примјере локалних задужења.
"Рецимо, општина Шамац се задуживала по каматној стопи Еурибор 4,4, док се Бањалука задуживала по каматној стопи од око 7,5 одсто. Нико од нас из друге политичке опције није анализирао задужења Шамца ни задужења Бањалуке. Они су узели кредит, гурају неке своје приче и то је у реду. Али ви дођете па критикујете задужење које има верификацију од међународних инвеститора", нагласио је Амиџић.
Осврнувши се на неотварање новог граничног прелаза Градишка, Аиџић је истакао да грађани већ мјесецима трпе посљедице.
"Колоне су дуге километрима, а људи чекају по седам или осам сати", рекао је Амиџић, додајући да је и сам имао такво искуство приликом јучерашњег повратка из Београда.
Он је подсјетио да је та ситуација посебно изражена уочи празника, када грађани проводе и цијели дан на граници.
"Човјек добије неколико слободних дана и један цијели дан проведе на граничном прелазу", рекао је Амиџић.
Према његовим ријечима, разлог за неотварање прелаза је политичке природе.
"Неотварање прелаза само зато што се налази на простору Републике Српске шаље јасну поруку о томе како функционише систем на нивоу БиХ", навео је Амиџић.
Закључио је да управо овај примјер најбоље показује стање односа и функционисања институција на нивоу БиХ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч3
Република Српска
3 ч0
Република Српска
15 ч40
Република Српска
16 ч15
Најновије
Најчитаније
12
11
12
04
12
02
11
58
11
57
Тренутно на програму