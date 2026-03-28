Горица Додик подијелила снимак и упитала: Шта очекивати од 'стручњака'

Аутор:

АТВ

28.03.2026

10:13

Коментари:

3
Док опозиција поново најављује "катастрофу“ и "банкрот“ због новог задужења Републике Српске на Лондонској берзи, на друштвеним мрежама појавио се видео који подсјећа на готово идентичне тврдње из претходних година.

Видео прати јасна порука да су се, упркос таквим прогнозама, реализовали бројни инфраструктурни пројекти.

"Сјећате се како су оспоравали тај кредит и говорили да је то пропаст?! Данас тим средствима имамо изграђене болнице, путеве, онај фамозни тунел и друге инфраструктурне пројекте. Лако је причати, али дјела остају", наведено је у објави.

Горица Додик подијелила објаву

Објаву је подијелила и Горица Додик, која је додатно заоштрила тон према опозиционим критикама.

"Исто су причали 2021. експерти за све и свашта из опозиције, “банкрот”, “катастрофа”, “закуцан задњи ексер” итд. Али шта очекивати од стручњака који само њима знаном рачуницом резултат у једној учионици на изборима прогласе као побједу на нивоу Републике", написала је Горица Додик.

Лидер СНСД-а Милорад Додик јуче је нагласио да су готово идентичне оптужбе опозиције пратиле свако веће задужење, али без остварења најављених негативних посљедица.

Погледајте видео.

Коментари (3)
