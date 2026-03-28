Катастрофално стање надомак Бањалуке: Мјештани забринути

Аутор:АТВ
28.03.2026
09:46
Коментари:3
На путу Бањалука - Доња Кола стање на саобраћајници је катастрофално, пожалили су се забринути мјештани.
Како наводе за АТВ Пут је неочишћен, клизав и тешко проходан, због чега аутобуси не саобраћају, а грађани не могу да оду на посао.
"Ово доводи до неоправданих изостанака и директно угрожава безбједност људи", рекао је за АТВ један мјештанин, који нам је уступио снимак поменутог пута.
Додаје да је снимак настао јутрос, 28. марта, и истиче да се ситуација понавља из године у годину.
"Фирма задужена за одржавање пута не обавља свој посао, а иако је годинама ангажована од стране Града Бања Лука, ситуација се понавља сваке зиме. Грађани се редовно жале надлежним службама и Граду Бањалука, али реакције нема. На све жалбе добијамо исту, копирану поруку да су 'службе на терену', док се у стварности ништа не мијења", закључује огорчени мјештанин.
