Стигла казна: Откривено ко је загадио Драгочајку у Бањалуци

Фирма која послује у оквиру Пословне зоне Рамићи испуштала је различите боје у ријеку Драгочајку у Залужанима код Бањалуке, те је кажњена са 12.000 КМ, потврђено је за "Независне новине" из Одјељења за инспекцијске послове Града Бањалука.
Иначе, Драгочајка је уназад неколико дана прошле седмице била обојена различитим бојама, од розе, зелене, љубичасте па до црне, због чега су мјештани Залужана пратили одакле истичу те боје, те утврдили да оне долазе из централног одвода Пословне зоне Рамићи, што је сада и потврђено.
БиХ
Огласила се полиција о рафалима и ратним заставама тзв. Армије БиХ
Иако, како наводе из Одјељења за инспекцијске послове Града Бањалука, у претходном периоду Водна инспекција није запримила званичну пријаву грађана упућену Одјељењу, на основу сазнања градских служби о овој појави, извршен је инспекцијски надзор.
"Констатовано је црвено обојење водотока низводно од Пословне зоне Рамићи, те је по налогу Водне инспекције од стране ЈЗУ Институт за јавну здравство извршено узорковање површинске воде ријеке Драгочајке ради утврђивања узрока и посљедица загађења", појашњавају из Одјељења.
Фудбал
Трагична вијест потресла фудбал: Преминула млада играчица
Додају да је у претходним данима извршен инспекцијски надзор код више привредних субјекта који послују у оквиру пословне зоне, при чему је од стране једног субјекта уочено испуштање боје у оборински колектор који је повезан са водотоком Драгочајка.
"Субјекту је изречена забрана испуштања, наложене су мјере отклањања неправилности, те је издат прекршајни налог за почињени прекршај у износу од 12.000 КМ у складу са Законом о водама", истичу из овог одјељења.
Хроника
Полицајцу из Бањалуке три године затвора због смрти колеге
Поручују да се настављају надзори код осталих привредних субјекта који послују у оквиру Пословне зоне Рамићи.
Како је раније за "Независне новине" испричао мјештанин Залужана Боро Славнић, крај чије куће протиче Драгочајка, данима је ова ријека била офарбана различитим бојама, што је и фотографисао.
"Ја не разумијем шта може онако офарбати ријеку, као да је тинта. Различите боје су биле претходних дана, зелена, па онда љубичаста, а након тога и црна. То не траје дуго, неких сат времена, и након тога се врати у нормално стање", појаснио је том приликом Славнић.
Он је и прошле године упозоравао на загађење ове ријеке, а поготово у љетним мјесецима.
Фудбал
УЕФА крвнички казнила Звезду због кореографије Светог Симеона
Подсјетимо, и у августу прошле године Драгочајка је била изразито црна и загађена, али и годину раније, односно у јулу и септембру 2024. године. Тада је ријека била као ћумур, а према ријечима мјештана, имала је неугодан мирис уља.
И тада су тврдили да нека од фирми сигурно испушта у воду нешто што загађује ову ријеку, но у међувремену се нико није огласио нити установио шта је разлог честог загађења.
