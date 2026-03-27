СНСД Бањалука: Недопустиво насиље међу дјецом, захтијевамо хитну реакцију

- Овакав догађај не представља изолован инцидент, већ озбиљно упозорење на стање у друштву које захтијева хитну и одлучну реакцију свих надлежних институција. Недопустиво је да насиље међу дјецом поприма овако тешке облике, уз истовремени изостанак емпатије и одговорности код вршњака, који својим пасивним или активним понашањем додатно доприносе ескалацији насиља. Иако важећи законски оквир јасно дефинише да дјеца млађа од 14 година не подлијежу кривичној одговорности, већ мјерама органа старатељства, исто тако је неспорно да родитељи сносе одговорност за поступке своје дјеце. За малољетнике узраста од 14 до 18 година закон предвиђа васпитне мјере, али и строжије санкције у тежим случајевима - саопштено је из Градског одбора СНСД.

Међутим, како наводе, евидентно је да постојећи систем превентивних и репресивних мјера није довољан.

- Због тога Градски одбор СНСД Бањалука захтијева хитну и одлучну реакцију надлежних институција у конкретном случају, потпуно и транспарентно утврђивање одговорности свих учесника - како извршилаца насиља, тако и оних који су насиље подстицали, снимали и ширили, јачање надзора над родитељском одговорношћу и активније укључивање центара за социјални рад - истичу у ГО СНСД.

Истовремено, сматрају да је неопходно системски дјеловати кроз увођење обавезних програма превенције вршњачког насиља већ у предшколским установама, унапређење законске регулативе у правцу строжијих санкција за родитеље чија дјеца учествују у насиљу, увођење обавезних психосоцијалних третмана за дјецу која испољавају насилно понашање и њихове породице, те јасно дефинисање одговорности и едукацију дјеце која снимају и дистрибуирају насиље.

- Заштита дјеце и њиховог достојанства мора бити апсолутни приоритет сваког друштва. Изостанак реакције значи прећутно одобравање насиља. Градски одбор СНСД Бањалука поручује да насиље неће бити толерисано и да одговорност мора бити јасно утврђена. Очекујемо да надлежне институције овом проблему приступе системски, одлучно и без одлагања, како би се спријечило понављање оваквих и сличних случајева - наводе и Градског одбора СНСД.