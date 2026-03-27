Снијег прави проблеме у Бањалуци: Пало дрво на аутомобиле

Аутор:АТВ
27.03.2026
09:55
Дио стабла који је пукао под тежином снијега јутрос, 27. марта, пао је на аутомобиле на паркингу у центру Бањалуке.
Како пишу грађани на друштвеним мрежама, дрво је пало на паркингу у близини улица Бранка Мајсторовића и Браће Мажар и мајке Марије.
Banjaluka jutros 🤐 pic.twitter.com/WNm5y0Ey4I— Vanja Gnjatić (@VanjaGnjatic) March 27, 2026
Бањалука је јутрос осванула под снијегом, што је изненадило бројне грађане, иако су метеоролози најављивали наглу промјену времена.
Бања Лука
Зима се не предаје, драстична промјена времена: Бањалука под снијегом!
Према прогнозама, нестабилно вријеме задржаће се и у наредним данима, уз смјену кише и снијега, те осјетно ниже температуре у односу на претходни период.
