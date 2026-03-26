Све на рачун грађана Бањалуке: Наставља се неуставно субвенционисање

26.03.2026
Умјесто системског рјешења, родитељи су поново постали колатерална штета политичких поигравања у Градској Управи. Не одустају у бањалучкој Градској управи да доносе Правилнике мимо Устава и закона, па се буне када их Уставни суд оспори.
Овај пут о суфинансирању трошкова услуге боравка дјеце у приватној предшколској установи. Док струка упозорава на процедуре и уставност, родитељи и породице у тренутку глобалне кризе страхују за кућне буџете.
"Најбоља опција је проширивање постојећих капацитета, у смислу да јавни вртићи могу да обезбједе све капацитете и потребе за предшколски боравак, а оно што је исто тако битно док се ти капацитети не обезбједе да се ријеши што веће изједначавање износа са којим родитељи утичу било да дјеца иду у јавну или приватну предшколску установу", рекао је Борис Глувић, родитељ.
И поред јасне судске одлуке, Градска управа не одустаје од својих намјера за субвенционисање. Поручују да је одлука разочаравајућа и најављују наставак исплата. То у пракси значи свјесно игнорисање одлуке врха правосуђа у Републици Српској.
"Бањалука ће несметано наставити да исплаћује све субвенције родитељима као и до сада, наши планови су да те субвенције, што се тиче износа буду и веће, најавићемо на вријеме када то буде могуће када приступимо реализацији. Онај ко је покренуо оцјену уставности овако једне важне ствари која толико значи у буџету грађана и родитеља Бањалуке заиста не мисли добро дјеци ни родитељима ни овом граду. Ја се много више бринем за друге локалне заједнице које су од Бањалуке преписале ову мјеру", рекла је Мирна Савић Бањац, градски менаџер.
Док Градска управа рјешење види искључиво у техничким преправкама правилника, са друге стране упозорења стижу о томе да се помоћ грађанима не може мјерити политичком вољом већ поштовањем закона. Рјешење из СНСД-а виде и у системским улагањима која доприносе граду и заједници дугорочно. Најавили су улагања од око три милиона марака из буџета на повећање плата запосленима у предшколским установама, изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката.
"Тај правилник као општи акт није у складу са законом и Уставом РС, дакле ми као политичка партија ћемо свакако подржати сваку помоћ и родитељима и дјеци, али да се то ради у складу са законом и у складу наравно са Уставом", рекао је Горан Маричић, в.д. предсједника Градског одбора СНСД Бањалука.
Права родитеља и дјеце мора да буду на првом мјесту, али и правне процедуре мора да буду испоштоване. Умјесто политичких поена, Бањалуци су потребна системска улагања у продужене боравке и школство. У супротном, свака нова правна неусаглашеност и политичко превирање поново ће имати највећи утицај на кућне буџете, животе и права свих грађана Бањалуке.
