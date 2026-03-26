Маричић: Незаконито дјеловање градоначелника Бањалуке потврдио Уставни суд

Аутор:АТВ
26.03.2026
09:39
Коментари:2
Вршилац дужности предсједника Градског одбора СНСД-а Бањалука Горан Маричић изјавио је Срни да је Уставни суд Републике Српске утврдио да је градоначелник доношењем правилника о суфинансирању боравка дјеце у приватним предшколским установама прекорачио своја овлашћења и повриједио начело законитости.
Маричић је истакао да суштина проблема није у намјери да се помогне родитељима, већ у начину на који је одлука донесена.
Уставни суд оспорио Правилник о субвенцијама за боравак дјеце у приватним вртићима у Бањалуци
"Није спорна помоћ родитељима, већ начин на који је та одлука донесена. То је управо оно на шта смо упозоравали, да се важне мјере не могу доносити мимо закона и мимо прописаних процедура. Не може добра намјера бити оправдање за незаконито поступање", навео је Маричић.
Он је поручио да СНСД остаје досљедан ставу да подршка родитељима и дјеци мора бити настављена, али искључиво кроз законит и институционалан оквир.
"Систем се не може градити на импровизацијама и једностраним одлукама појединаца", нагласио је Маричић.
Према његовим ријечима, након што одлука буде званично достављена, очекује се да надлежни органи приступе њеној анализи и да у најкраћем року предложе законито рјешење.
"Очекујемо да се предложи рјешење које ће задржати подршку родитељима, али у складу са Уставом и законом", рекао је Маричић.
Уставни суд Републике Српске утврдио је јуче да правилник о суфинансирању боравка дјеце у приватним предшколским установама на подручју Бањалуке није у сагласности са Уставом Српске и Законом о локалној самоуправи, те да је доношењем овог акта прекршено начело законитости.
