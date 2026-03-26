Маричић: Незаконито дјеловање градоначелника Бањалуке потврдио Уставни суд

АТВ

26.03.2026

09:39

Горан Маричић
Вршилац дужности предсједника Градског одбора СНСД-а Бањалука Горан Маричић изјавио је Срни да је Уставни суд Републике Српске утврдио да је градоначелник доношењем правилника о суфинансирању боравка дјеце у приватним предшколским установама прекорачио своја овлашћења и повриједио начело законитости.

Маричић је истакао да суштина проблема није у намјери да се помогне родитељима, већ у начину на који је одлука донесена.

Уставни суд оспорио Правилник о субвенцијама за боравак дјеце у приватним вртићима у Бањалуци

"Није спорна помоћ родитељима, већ начин на који је та одлука донесена. То је управо оно на шта смо упозоравали, да се важне мјере не могу доносити мимо закона и мимо прописаних процедура. Не може добра намјера бити оправдање за незаконито поступање", навео је Маричић.

Он је поручио да СНСД остаје досљедан ставу да подршка родитељима и дјеци мора бити настављена, али искључиво кроз законит и институционалан оквир.

"Систем се не може градити на импровизацијама и једностраним одлукама појединаца", нагласио је Маричић.

Према његовим ријечима, након што одлука буде званично достављена, очекује се да надлежни органи приступе њеној анализи и да у најкраћем року предложе законито рјешење.

"Очекујемо да се предложи рјешење које ће задржати подршку родитељима, али у складу са Уставом и законом", рекао је Маричић.

Уставни суд Републике Српске утврдио је јуче да правилник о суфинансирању боравка дјеце у приватним предшколским установама на подручју Бањалуке није у сагласности са Уставом Српске и Законом о локалној самоуправи, те да је доношењем овог акта прекршено начело законитости.

Прочитајте више

Скупштина града Бања Лука

Бања Лука

Шупе и шупице пале на бањалучкој Скупштини

13 ч

3
Драшко Станивуковић

Регион

Борис Мишевић испрозивао Станивуковића: Френде, нема то везе с тим што си Србин

1 д

9
Драшко Станивуковић се огласио након привођења у Хрватској

БиХ

БиХ послала протестну ноту Хрватској због Станивуковића

1 д

0
Драшко Станивуковић

Регион

Хрватска полиција о привођењу Станивуковића: Пуштена особа са истом презименом

1 д

2

Више из рубрике

Скупштина града Бања Лука

Бања Лука

Шупе и шупице пале на бањалучкој Скупштини

13 ч

3
Скупштина града Бања Лука

Бања Лука

Бурна расправа у Скупштини Града Бањалука

15 ч

0
Регионални Апп изазов

Бања Лука

Регионални апп изазов окупио врхунске младе ИТ таленте - побједници из Ниша, Подгорице и Мостара

18 ч

0
Вода поткопава пут у Шарговцу

Бања Лука

Мјештани Бањалучког насеља: Угрожена безбједност пролазника

18 ч

0

