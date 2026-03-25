Уставни суд оспорио Правилник о субвенцијама за боравак дјеце у приватним вртићима у Бањалуци

Аутор:

АТВ

25.03.2026

12:21

Коментари:

1
Фото: АТВ

Уставни суд Републике Српске донио је одлуку којом је утврдио да Правилник о суфинансирању трошкова услуге боравка дјеце у приватној предшколској установи на територији града Бањалука није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о локалној самоуправи.

"Уставни суд је у предмету број У-66/25 донио одлуку којом је утврдио да Правилник о суфинансирању трошкова услуге боравка дјеце у приватној предшколској установи на територији града Бањалука није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о локалној самоуправи", саопштено је из Уставног суда Републике Српске.

Уставни суд је, наиме, оцијенио да се основ нормативне неусаглашености касираног правилника са вишим општим правним актима огледа у томе што је градоначелник Града Бањалука његовим доношењем прекорачио своја уставна овлашћења.

Поступајући на тај начин доносилац овог акта је повриједио одредбе наведеног закона и уставо начело законитости, што га са формалноправног аспекта у цјелини чини неуставним, наводе из Уставног суда

Више из рубрике

Огласиле се сирене за узбуну у Бањалуци поводом годишњице НАТО агресије

Бања Лука

Огласиле се сирене за узбуну у Бањалуци

18 ч

0
Ови дијелови Бањалуке сутра остају без струје

Бања Лука

Ови дијелови Бањалуке сутра остају без струје

20 ч

0
Вапај мјештана два бањалучка насеља: Живот нам је немогућ

Бања Лука

Вапај мјештана два бањалучка насеља: Живот нам је немогућ

21 ч

0
Реаговала полиција: Драма у центру Бањалуке због ''голог мушкарца''

Бања Лука

Реаговала полиција: Драма у центру Бањалуке због ''голог мушкарца''

22 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

16

Невиђени скандал у Реалу: Мбапеу лијечили погрешно кољено

15

14

Април овом хороскопском знаку доноси финансијски процват

15

10

Бањалука: Усвојен дневни ред, скоро половина тачака о регулационим плановима

15

07

Путујете у Хрватску: Управо је упаљен црвени аларм

15

06

Ужас у школи: Ученик убио двије особе

