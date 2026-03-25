Уставни суд оспорио Правилник о субвенцијама за боравак дјеце у приватним вртићима у Бањалуци

25.03.2026
12:21
Уставни суд Републике Српске донио је одлуку којом је утврдио да Правилник о суфинансирању трошкова услуге боравка дјеце у приватној предшколској установи на територији града Бањалука није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о локалној самоуправи.
"Уставни суд је у предмету број У-66/25 донио одлуку којом је утврдио да Правилник о суфинансирању трошкова услуге боравка дјеце у приватној предшколској установи на територији града Бањалука није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о локалној самоуправи", саопштено је из Уставног суда Републике Српске.
Уставни суд је, наиме, оцијенио да се основ нормативне неусаглашености касираног правилника са вишим општим правним актима огледа у томе што је градоначелник Града Бањалука његовим доношењем прекорачио своја уставна овлашћења.
Поступајући на тај начин доносилац овог акта је повриједио одредбе наведеног закона и уставо начело законитости, што га са формалноправног аспекта у цјелини чини неуставним, наводе из Уставног суда
