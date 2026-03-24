Вапај мјештана два бањалучка насеља: Живот нам је немогућ

Мјештани два бањалучка насеља пожалила су се да им је живот постао немогућ због смрада од депоније у Рамићима, јављају медији.
“Ситуација је постала неподношљива, смрад је константан и изузетно јак. Ујутру се будимо с тим мирисом, а навече лијежемо уз њега. Немогуће је отворити прозоре, боравити напољу или нормално живјети”, почиње за "Мондо" причу читатељка М.К. која се обратила за помоћ.
Каже да је живот у насељима Рамићи и Шарговац постао немогућ због загађења из депоније.
“Ваздух који који удишемо је очигледно загађен и то свакодневно утиче на наше здравље и квалитет живота. Иако се ради о јавној депонији, недопустиво је да њен рад угрожава здравље становника. Депонија мора радити у складу са прописима и не смије узроковати несносан смрад нити загађење у оволикој мјери. Посебно забрињавају наводи да се на тој депонији спаљује и медицински отпад, што представља озбиљну опасност по здравље људи”, истиче саговорница, поменутог портала.
Додаје и да се смеће одлаже и мимо депоније, све ближе кућама и приватним посједима.
Због тога су становници ових насеља упутили јавни позив градским властима да хитно реагују због, како кажу, алармантне ситуације са одлагањем и спаљивањем отпада у близини кућа.
“Овим путем се јавно обраћамо надлежним институцијама града Бањалуке са хитним захтјевом за реакцију поводом алармантне ситуације са одлагањем и спаљивањем отпада у близини стамбених насеља. Грађани свакодневно трпе несносан смрад, удишу загађен и потенцијално опасан ваздух, те живе у условима који директно угрожавају њихово здравље. Посебно су погођена насеља Шарговац и Рамићи, гдје је стање најкритичније и гдје људи више не могу нормално да функционишу”, кажу.
Додатно забрињава чињеница да се у непосредној близини кућа спаљује и опасан отпад, укључујући медицински, што представља озбиљну пријетњу по здравље људи и околину.
“Овакве активности не би смјеле да се одвијају у насељеним подручјима нити у близини домова – за то постоје локације које су удаљене од мјеста гдје људи живе. На депонијама се, поред тога, често дешавају и друге изразито штетне радње: неконтролисано спаљивање отпада и испуштање отровних гасова – ширење дима и честица које људи удишу, цурење загађених течности (процједних вода) које могу загадити земљиште и подземне воде, разношење отпада вјетром у околна насеља, присуство опасних материја и хемикалија без адекватне контроле, повећана појава зараза, бактерија и штеточина”, истичу.
Недопустиво је, кажу, да се ово дешава свега неколико метара од кућа, гдје живе породице и у чијим се двориштима играју дјеца.
“Захтијевамо хитну и конкретну реакцију надлежних институција, као и транспарентно информисање јавности о свим околностима и мјерама које ће бити предузете. Моли се што скорија реакција. У супротном, грађани ће бити приморани да организују протесте и блокирају улазе како би заштитили своја основна права и здравље. Здравље грађана мора бити приоритет”, истичу становници ових насеља.
