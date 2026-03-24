НАТО држава хитно подигла борбене авионе

Чланица НАТО Пољска је рано јутрос подигла неколико авиона након што су у руским ноћним ваздушним нападима у сусједној Украјини погинуле најмање четири особе.
Пољска војска је саопштила да су два борбена авиона и авион за рано упозоравање опремљени моћним сензорима за откривање пријетњи из даљине полетјели из њених база након што су у Украјини откривени руски ваздушни напади дугог домета.
Пољска често подиже своје авионе када Москва напада Украјину.
НАТО ротира додатне борбене авионе како би заштитио пољски ваздушни простор од септембра, када је око 20 руских дронова прешло на пољску територију, преноси "Њузвик".
Пољска оперативна команда је саопштила да је подигла своје земаљске системе противваздушне одбране и радарске системе на највиши ниво приправности.
"Ове акције су превентивне природе и усмјерене су на обезбјеђивање и заштиту ваздушног простора, посебно у подручјима која се граниче са рањивим регионима“, саопштиле су пољске оружане снаге.
Према ријечима украјинског лидера Володимира Зеленског, Русија је испалила скоро 400 дронова и лансирала 34 ракете, укључујући балистичке ракете.
Украјинско ратно ваздухопловство каже да је противваздушна одбрана пресрела 25 ракета и 365 дронова.
Погођено је 22 локације широм Украјине, а остаци уништених дронова пали су на десет мјеста.
