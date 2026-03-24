Logo
Large banner

Фицо о односима Мађарске и Словаче: Могли би да се погоршају ако...

АТВ

АТВ

24.03.2026

15:30

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Премијер Словачке Роберт Фицо изјавио је данас да очекује да ће, уколико странка мађарског премијера Виктора Орбана Фидес побиједи на предстојећим изборима, бити покушаја на међународном нивоу да се доведе у питање његова побједа.

Фицо је након сједнице словачке владе оцијенио и да је немогуће да се намјесте избори у демократском окружењу, преноси Таср.

"Са таквим нивоом медијске пажње и заступљености политичких странака и невладиних организација, немогуће је замислити да неко манипулише изборима", рекао је он.

Додао је да ће у том случају чврсто стајати уз Орбана.

"Морамо да пратимо ово, јер је неприхватљиво да се избори у земљама са богатим демократским традицијама поткопавају само због геополитичких циљева или интереса других земаља", рекао је Фицо.

Према његовим ријечима односи између Словачке и Мађарске могли би да се погоршају ако кандидат опозиције Петер Мађар побиједи на предстојећим парламентарним изборима у Мађарској.

"Ако би влада коју предводи овај опозициони лидер заиста спровела у пракси оно што говори у предизборној кампањи. А да не помињемо да изјаве упућене словачкој влади нису увијек оно што очекујем", рекао је Фицо.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Роберт Фицо

Виктор Орбан

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

05

16

04

15

59

15

55

15

54

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner