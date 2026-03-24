Фицо о односима Мађарске и Словаче: Могли би да се погоршају ако...

Аутор:АТВ
24.03.2026
15:30
Премијер Словачке Роберт Фицо изјавио је данас да очекује да ће, уколико странка мађарског премијера Виктора Орбана Фидес побиједи на предстојећим изборима, бити покушаја на међународном нивоу да се доведе у питање његова побједа.
Фицо је након сједнице словачке владе оцијенио и да је немогуће да се намјесте избори у демократском окружењу, преноси Таср.
"Са таквим нивоом медијске пажње и заступљености политичких странака и невладиних организација, немогуће је замислити да неко манипулише изборима", рекао је он.
Додао је да ће у том случају чврсто стајати уз Орбана.
"Морамо да пратимо ово, јер је неприхватљиво да се избори у земљама са богатим демократским традицијама поткопавају само због геополитичких циљева или интереса других земаља", рекао је Фицо.
Према његовим ријечима односи између Словачке и Мађарске могли би да се погоршају ако кандидат опозиције Петер Мађар побиједи на предстојећим парламентарним изборима у Мађарској.
"Ако би влада коју предводи овај опозициони лидер заиста спровела у пракси оно што говори у предизборној кампањи. А да не помињемо да изјаве упућене словачкој влади нису увијек оно што очекујем", рекао је Фицо.
