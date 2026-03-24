Каран: Српски народ нису уништили, постао је још јачи

Аутор:

АТВ

24.03.2026

15:20

Синиша Каран
Предсједник Републике Српске Синиша Каран рекао је да је НАТО прије 27 година невиђеном силом напао суверену државу Србију и српски народ, чиме је дефинитивно срушено међународно право, али није успио да уништи Србе који су постали још јачи.

"И данас свједочимо посљедицама рушења међународног права, оно што се догађа данас, догодило српском народу прије 27 година. Не само да су убијали цивиле, њихове мете су биле мостови и све инфраструктурне и цивилне структуре. Бачено је више од 22 тоне експлозива и 37.000 забрањених касетних бомби уз 22.000 борбених летова изнад Србије", рекао је Каран.

Каран је нагласио да је данас дан сјећања на 2.500 недужних цивила који су изгубили животе у 78 дана агресије НАТО-а на матицу Србију и српски народ.

"Нажалост, међу жртвама је било и 89 дјеце и данас се сјећамо њихових суза и прекинуте игре. Сјећамо се и 1.031 погинулог припадника војске и полиције Србије", истакао је Каран.

Каран је нагласио да српски народ никада не смије да заборави јер народ који заборавља нема ни садашњост, ни будућност.

Милорад Додик

Република Српска

Додик о привођењу на граници: Ако се ово настави, тражићу реципрочне мјере

"Мислили су да ће тада уништити српски народ, али нису успјели. Срби су постали још јачи. Нису нас уништили ни у Првом, ни у Другом свјетском рату, нити у Одбрамбено-отаџбинском. Оно што смо научили кроз те ратове је да слобода нема цијену", истакао је Каран.

Каран је рекао да је управо то и показала матица Србија, да постоји снага и јединство да се одбрани српско национално биће када је било гдје и било када угрожен иједан Србин.

НАТО пакт је 24. марта 1999. године почео агресију на Савезну Републику Југославију.

Агресија је трајала 78 дана, страдало је на хиљаде војника и цивила, те причињена материјална штета која се мјери десетинама милијарди долара.

У агресији су кориштена убојита средства забрањена међународним конвенцијама, укључујући касетне бомбе и гранате пуњене осиромашеним уранијумом.

Више из рубрике

Одбор за уставна питања утврдио четири одговора Уставном суду Српске

Република Српска

Познато шта је утврдио Одбор за уставна питања НСРС

59 мин

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик о привођењу на граници: Ако се ово настави, тражићу реципрочне мјере

1 ч

0
Експлозија у Српцу: Глисер "дигнут у ваздух", полиција трага за починиоцима

Република Српска

Експлозија у Српцу: Глисер "дигнут у ваздух", полиција трага за починиоцима

2 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Неће бити усвојене допуне Закона о акцизама БиХ, на штету је Српске

2 ч

3

  • Најновије

  • Најчитаније

16

05

Пореска управа упозорила обвезнике: Ово је рок за подношење пријава

16

04

Тужилаштво објавило детаље хапшења Немање Миљковића и затражило притвор

15

59

Јанша коментарисао изборе: Било је неправилности

15

55

Додик: Опасност је да Вукановић и њему слични уђу у Савјет министара

15

54

Шакири отказани сви концерти

