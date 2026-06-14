Бијела кућа: Трамп се неће билатерално састати са Зеленским на самиту Г7

Аутор:АТВ
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Иако ће амерички предсједник Доналд Трамп у уторак учествовати на радној сједници самита Г7 с Володимиром Зеленским, неће одржати посебан билатерални састанак са украјинским предсједником, потврдио је високи званичник америчке администрације.
Према његовим ријечима, руско напредовање у Украјини "више-мање је заустављено", пише Гардијан.
Самит Г7 одржава се у француском Евиану од 15. до 17. јуна. Очекује се да ће Трамп на маргинама самита одржати билатералне састанке с француским предсједником Емануелом Макроном, те с челницима Катара, Уједињених Арапских Емирата, Египта и Индије. Високи амерички званичник, који је под условом анонимности брифирао новинаре о Трамповом путовању, изјавио је како је руско напредовање "више-мање заустављено". "Желимо да се рат заврши што је прије могуће", додао је.
У међувремену, локални званичници у јужној руској регији Краснодар извијестили су у суботу да је у украјинском нападу дроном једна особа погинула, а три су повријеђене. Гувернер Краснодара Вениамин Кондратјев рекао је да су фрагменти дрона изазвали пожар на поморском терминалу.
Главни стожер Украјине није коментарисао напад на Краснодар, али је потврдио да су његове снаге током ноћи погодиле постројење за прераду и црпљење нафте у руској регији Волгоград, као и циљеве на подручјима под руском окупацијом у украјинским регијама Доњецк и Запорижја.
Напади су услиједили након што је предсједник Зеленски изјавио да су украјинске снаге погодиле више инфраструктурних локација дубоко у Русији, укључујући војну творницу која је, према његовим ријечима, опскрбљивала компоненте за руске дронове и пројектиле.
Украјинска нуклеарна електрана Запорижја поновно је прикључена на електроенергетску мрежу након поправака обављених током локалног прекида ватре договореног уз посредовање Међународне агенције за атомску енергију (ИАЕА). Био је то 19. пут да је електрана остала без вањског напајања од почетка рата.
Прекид је трајао готово три дана, што га чини једним од најдужих до сад, а услиједио је након што је у сриједу навечер у нападу на трафостаницу с друге стране ријеке Дњепар прекинут резервни далековод. Постројење се за то вријеме морало ослањати на дизелске агрегате за хитне случајеве како би осигурало хлађење својих шест угашених реактора.
(Индех.хр)
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