Женева у страху: Затварају се радње уочи протеста

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Власти у Швајцарској и Француској појачале су безбједносне мјере уочи протеста против Самита Г7, док су трговине у центру Женеве заштитиле излоге дрвеним панелима.
Самит Г7 одржава се од 15. до 17. јуна у француском граду Евијан ле Бен (Evian-les-Bains), на обали Женевског језера, а лидери водећих земаља требало би да разговарају о Блиском истоку, Украјини и глобалним економским неравнотежама.
Власти страхују да би окупљање могло да изазове насилне нереде, па су активистичке групе, међу њима еколози, феминисткиње и противници капитализма, за недјељу најавиле велики протест.
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На језеру се у суботу појавила флотила од око 20 чамаца са транспарентима против Г7 и у знак подршке Палестини. Према извјештајима швајцарских медија, у петак увече приведено је око 20 демонстраната, док је раније у Женеви између 100 и 150 људи учествовало у протестној бициклистичкој вожњи, успоравајући саобраћај и узвикујући пароле против Г7 и у знак подршке Палестини.
Локални предузетници и званичници страхују од понављања насиља са Самита Г8 2003. године, када су разбијени бројни излози. Становник Женеве Робин Хедз пожалио се на неред и рекао да га збуњује „дрвени зид свуда“, подсјећајући на штету која је остала иза тадашњег скупа.
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Швајцарска влада саопштила је да ће војска распоредити око 4.000 припадника као подршку полицији, уз ограничења у ваздушном простору и саобраћају, те патроле на Женевском језеру.
Од 35 друмских граничних прелаза њих седам остаће отворено, а Женева затвара и велики парк у којем су активисти планирали окупљање.
Француска ће с друге стране границе ангажовати више од 13.000 полицајаца и жандарма, као и више од 800 службеника граничне контроле.
Портпаролка коалиције НоГ7 (NoG7) Франсоаз Нифелер (Francoise Nyffeler) рекла је да се активисти веома плаше политике господина Трампа, али и других лидера Г7, јер се, како је навела, боре и воде ратове широм свијета.
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„Планета је у опасности и веома нас је страх због тога, те желимо да протестујемо и поручимо да су људи широм свијета против њихових политика“, рекла је Нифелерова.
(Кликс)
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