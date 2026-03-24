Додик: Неће бити усвојене допуне Закона о акцизама БиХ, на штету је Српске

Извор:
СРНА
24.03.2026
13:51
Коментари:3
Приједлог закона о допуни Закона о акцизама у БиХ неће бити усвојен на нивоу БиХ, јер изворни приходи од акциза припадају Републици Српској, истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"Допуне тог закона неће бити усвојене јер у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ постоји бедем одбране интереса Републике Српске, а то су делегати СНСД-а", нагласио је Додик.
Он је поновио да је наведени закон предложио Саша Магазиновић који, како тврди, као Србин служи муслиманским интересима.
"Овај закон би на штету Републике Српске подржала и опозиција и Небојша Вукановић. Подсјетићу да је суштинску грешку начинила Влада коју је предводио Младен Иванић, која је пренијела фискалну одговорност на ниво БиХ", поручио је Додик.
Подсјетио је да Српска има стратешке материјале на располагању без обзира на ситуацију, напоменувши да иде на смањење 20 одсто од акциза.
"Тржиште ће бити стабилизовано када преставе рат на Блиском истоку. Предложене допуне закона су спекулативне, а циљ је да у Савјету министара буде концентрисано доношење одлука што је недопустиво", оцијенио је Додик и додао да је Српска добро снабдјевена нафтним дериватима.
Уставна надлежност Републике Српске биће очувана, указао је Додик и додао да ће свакоме ко донесе фискални рачун бити враћен новац.
"Српска мора функционисати и ништа неће бити пренесено на ниво БиХ", категоричан је Додик.
Када је ријеч о превозницима, Додик сматра да би требало да усмјере енергију према Сарајеву и заједничким институцијама.
"Мишљења сам да треба да престанемо да одлучујемо на нивоу БиХ. Ако европске бирократе не дозвољавају нашим превозницима да иду слободно у ЕУ зашто би ми усвојили било коју одлуку која се односи на ЕУ", закључио је Додик.
Република Српска
3 ч2
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч0
Најновије
Најчитаније
16
05
16
04
15
59
15
55
15
54
Тренутно на програму