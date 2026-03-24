Цвијановић: Жртве НАТО бомбардовања наш су завјет да их никада не заборавимо

Извор:

СРНА

24.03.2026

11:08

Коментари:

0
Жељка Цвијановић
Фото: АТВ

Са дубоким пијететом, данас се сјећамо недужних жртава НАТО агресије на Савезну Републику Југославију која је, без одобрења Савјета безбједности УН, отпочела прије тачно 27 година, нагласила је Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ.

- Овај датум заувијек ће остати урезан као дио наше колективне свијести и дан сјећања на све жртве.

Нека им је вјечни помен, а свима нама завјет да их никада не заборавимо - истакла је Цвијановићева.

НАТО пакт је 24. марта 1999. године почео агресију на Савезну Републику Југославију.

Агресија је трајала 78 дана, страдало је на хиљаде војника и цивила, те причињена материјална штета која се мјери десетинама милијарди долара.

У агресији су кориштена убојита средства забрањена међународним конвенцијама, укључујући касетне бомбе и гранате пуњене осиромашеним уранијумом.

Жељка Цвијановић

Прочитајте више

Радоје Чупић

Култура

Радоје Чупић ће бити кремиран: Познато вријеме и мјесто посљедњег испраћаја чувеног глумца

1 ч

0
Станивуковић приведен на граници: "Одбио да отвори кофер, чека одлуку судије"

Бања Лука

Станивуковић приведен на граници: "Одбио да отвори кофер, чека одлуку судије"

1 ч

0
Паприка

Занимљивости

Ово је најљућа паприка на свијету, толико љута да је не можете нигдје купити

2 ч

0
Бата шамарао глумца, он побјегао главом без обзира: Анегдоте из "Ко то тамо пева" које ће све насмијати

Сцена

Бата шамарао глумца, он побјегао главом без обзира: Анегдоте из "Ко то тамо пева" које ће све насмијати

2 ч

0

Више из рубрике

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Јадни су и Бакир Изетбеговић и његова политика

3 ч

5
Наставља се сједница НСРС

Република Српска

Наставља се сједница НСРС

5 ч

0
Аулић: Вукановић рециклира лажи о непостојећим члановима породице Жељке Цвијановић

Република Српска

Аулић: Вукановић рециклира лажи о непостојећим члановима породице Жељке Цвијановић

5 ч

13
Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић: Српска ће имати најмање акцизе на гориво у региону

14 ч

12

  • Најновије

  • Најчитаније

12

38

Ухапшен малољетник, осумњичен за крађу 3.500 евра из кладионице

12

33

"Лука Модрић је 50 одсто наш": Исјечак из нове српске комедије подијелио Хрвате

12

28

ПСС: Станивуковић још у притвору

12

20

Петрић: Изборни губитници двије деценије понављају да губе изборе јер нема технологије

12

19

Додик: Никада не смијемо одустати од Српске и њеног статуса, БиХ је илузија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner