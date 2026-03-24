Цвијановић: Жртве НАТО бомбардовања наш су завјет да их никада не заборавимо

Извор:
СРНА
24.03.2026
11:08
Коментари:0
Са дубоким пијететом, данас се сјећамо недужних жртава НАТО агресије на Савезну Републику Југославију која је, без одобрења Савјета безбједности УН, отпочела прије тачно 27 година, нагласила је Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ.
- Овај датум заувијек ће остати урезан као дио наше колективне свијести и дан сјећања на све жртве.
Нека им је вјечни помен, а свима нама завјет да их никада не заборавимо - истакла је Цвијановићева.
НАТО пакт је 24. марта 1999. године почео агресију на Савезну Републику Југославију.
Са дубоким пијететом, данас се сјећамо недужних жртава НАТО агресије на Савезну Републику Југославију која је, без одобрења Савјета безбједности УН, отпочела прије тачно 27 година.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) March 24, 2026
Агресија је трајала 78 дана, страдало је на хиљаде војника и цивила, те причињена материјална штета која се мјери десетинама милијарди долара.
У агресији су кориштена убојита средства забрањена међународним конвенцијама, укључујући касетне бомбе и гранате пуњене осиромашеним уранијумом.
Најновије
Најчитаније
12
38
12
33
12
28
12
20
12
19
Тренутно на програму