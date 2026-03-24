Додик: Јадни су и Бакир Изетбеговић и његова политика

Аутор:

АТВ

24.03.2026

08:58

Милорад Додик
Лидер СНСД-а Милорад Додик рекао је да су јадни и предсједник СДА Бакир Изетбеговић и његова политика.

"Некако ми просто дође жао Бакира. Не пита се ништа у Републици Српској, а хтио би. Признаје да је наиван, а хтио би да доминира. Упада у некакве замишљене замке, а хтио би да креира процесе", навео је Додик.

Напоменуо је и да Изетбеговић пише политичке изјаве са реисом, а говори о секуларној држави, БиХ својата само за Бошњаке, а говори о равноправности, говори о антифашизму, а прећуткује писмо сарајевских интелектуалаца фиреру.

"Испаде по његовој интерпретацији да је у изјави осудио и оца Алију, али и то му узалуд. Јадни су и он и његова политика", написао је Додик на Иксу.

