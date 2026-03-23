Додик: У припреми нови модел подршке да се врати дио средстава од акциза на гориво

Аутор: АТВ
23.03.2026
12:55
Република Српска припрема нови модел подршке грађанима и привреди кроз поврат дијела средстава прикупљених од акциза на гориво како би се ублажио економски притисак изазван растом цијена, изјавио је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Он је рекао да ће и грађани и привредни субјекти имати могућност да на крају сваког мјесеца пријаве фискалне рачуне за куповину горива у просторије Пореске управе, након чега ће им бити враћен дио износа који се односи на акцизе.
Процијењени поврат, појаснио је, кретаће се у распону од 10 до 20 одсто, што представља директну финансијску олакшицу за домаћинства и привреду.
Сматра да је ријеч о фер и одрживом приступу који штити економске интересе Републике Српске и помаже грађанима у условима нестабилног тржишта енергената.
"Овај модел заснива се на принципу да средства прикупљена унутар Републике Српске треба да буду враћена њеним грађанима, умјесто да се одлучивање о њиховој расподјели преноси на ниво заједничких институција БиХ", рекао је Додик новинарима у Бањалуци.
Очекује да ће примјена ове мјере допринијети већој финансијској дисциплини, јер ће грађани бити мотивисани да прикупљају и пријављују фискалне рачуне, што ће додатно ојачати порески систем.
Додик је нагласио да су и акцизе прича о патриотизму, истакавши да у БиХ нема готово ниједне ни мале ни велике ствари да се не може проучити кроз призму патриотизма.
"И желим да кажем да уопште није патриотски ако данас неко инсистира да прихвати муслиманске напоре да централизује БиХ тако што ће промијенити Закон о акцизама и пренијети право одлучивања о акцизама у Савјету министара. То није прича о стопама, то није прича о ничему, то је прича о преносу надлежности", нагласио је он.
Закључио је да то сигурно није патриотски и није оно што је интерес Републике Српске.
