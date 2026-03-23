Минић: Замполију сам уручио важан документ са пројектима, природна богатства нисмо продали

23.03.2026
09:29
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да је Паолу Замполију, специјалном представнику САД за глобалну сарадњу, након недавног састанка у Бањалуци уручио изузетно важан документ са многим пројектима које ће предати у различите секторе у оквиру америчке администрације.
- Имамо велика очекивања и вјерујем да ће сарадња бити плодоносна, прије свега у области енергетике - рекао је Минић за Вечерње новости и додао да су САД реалан партнер Републици Српској.
Минић је напоменуо да зна да многе, прије свега оне у Сарајеву, боли сарадња Српске са новом америчком администрацијом, па измишљају разне приче.
Нагласио је да није било никакве продаје природних богатстава Америци већ да је у питању само добро и успјешно лобирање.
Он је напоменуо да је Српска отворена за такозвани пројекат јужне интерконекције, али се не одриче ни руског гаса.
- Не треба заборавити да су нам Руси годинама продавали гас јефтинији него осталима, а од тога су бенефите имали и грађани у ФБиХ. Не видим што би једно искључивало друго - рекао је Минић.
Указао је на чињеницу да Република Српска има све више пријатеља у свијету и да крупним корацима граби напријед, нагласивши да је заинтересована за све пројекте од значаја за грађане и привреду, који ће утицати на побољшање животног стандарда.
Када је ријеч о избору нове Владе, Минић је поновио да су тиме са институција Српске скинути окови Уставног суда БиХ, Кристијана Шмита и политичког Сарајева, те да више нема ни трачка сумње у њену легалности и легитимитет.
Он сматра да је "челични стисак" разбијен захваљујући нормалним односима са администрацијом америчког предсједника Доналда Трампа.
На питање колико га дотичу увреде и погрдна имена која стижу од опозиције на овај политички маневар Владе, Минић је одговорио да га се тичу само озбиљне критике које радо чује, док је оно што се чује од опозиције чист популизам.
- Суштински мислим да такве изјаве највише штете грађанима Републике Српске. Али то је политика опозиције и није им донијела ништа осим тога да буду опозиција -закључио је Минић.
