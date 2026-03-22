Влада о протесту превозника: МУП Српске да спријечи блокаде граничних прелаза

22.03.2026
Влада Републике Српске је вечерас, на телефонској сједници, затражила од Министарства унутрашњих послова Републике Српске да предузме све активности и мјере како би се спријечили најављени протести и блокада граничних прелаза од стране превозника на територији Републике Српске.
"Влада Републике Српске сматра да би најављени протести и блокада граничних прелаза нанијели несагледиве посљедице по економске интересе Републике Српске и посљедично нарушили стабилност привредног и енергетског система Републике Српске", наводе из Владе Српске.
Полицијски службеници Министарства унутрашњих послова Републике Српске предузеће све потребне мјере и радње како би се саобраћај на путевима Републике Српске сутра одвијао несметано и без застоја, саопштено је из МУП-а Српске
"У складу са закључком који је Влада Републике Српске донијела на вечерашњој телефонској сједници, Министарство унутрашњих послова неће дозволити да најављена блокада граница и протест превозника теретним моторним возилима које је најавило Конзорцијум „Логистика“ угрози нормално одвијање саобраћаја, као и несметан превоз роба и услуга.
Апелујемо на Конзорцијум „Логистика“ поштују законске прописе и не доведу у питање нормално одвијање саобраћаја на путевима", наводе из МУП-а.
