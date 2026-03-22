Logo
Large banner

Влада о протесту превозника: МУП Српске да спријечи блокаде граничних прелаза

Аутор:

АТВ

22.03.2026

23:08

Коментари:

0
Фото: АТВ

Влада Републике Српске је вечерас, на телефонској сједници, затражила од Министарства унутрашњих послова Републике Српске да предузме све активности и мјере како би се спријечили најављени протести и блокада граничних прелаза од стране превозника на територији Републике Српске.

"Влада Републике Српске сматра да би најављени протести и блокада граничних прелаза нанијели несагледиве посљедице по економске интересе Републике Српске и посљедично нарушили стабилност привредног и енергетског система Републике Српске", наводе из Владе Српске.

Припадници МУП-а Српске неће дозволити блокаде у саобраћају

Полицијски службеници Министарства унутрашњих послова Републике Српске предузеће све потребне мјере и радње како би се саобраћај на путевима Републике Српске сутра одвијао несметано и без застоја, саопштено је из МУП-а Српске

"У складу са закључком који је Влада Републике Српске донијела на вечерашњој телефонској сједници, Министарство унутрашњих послова неће дозволити да најављена блокада граница и протест превозника теретним моторним возилима које је најавило Конзорцијум „Логистика“ угрози нормално одвијање саобраћаја, као и несметан превоз роба и услуга.

Апелујемо на Конзорцијум „Логистика“ поштују законске прописе и не доведу у питање нормално одвијање саобраћаја на путевима", наводе из МУП-а.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Влада Републике Српске

превозници

Блокада граница превозници

МУП Републике Српске

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Камион

БиХ

Превозници у блокадама, министар јасан: Ако не пусте цистерне, биће проблема!

5 ч

2
Превозници протестују

БиХ

Огласило се Министарство: Дио захтјева превозника не може се ријешити без шире координације

8 ч

0
Камиони на граници

Друштво

Полиција у БИХ забранила блокаде превозника

14 ч

0
Превозници протестују

Друштво

Упозорење "Логистике БиХ": Угрожен опстанак транспорта

1 д

1

Више из рубрике

Примјећују ли купци повећање цијена?

Република Српска

Примјећују ли купци повећање цијена?

3 ч

0
Хаос на границама: Вишечасовна чекања на више прелаза

Република Српска

Хаос на границама: Вишечасовна чекања на више прелаза

9 ч

0
камиони из србије блокирали границе

Република Српска

Унија послодаваца Српске: Блокаде на границама морају одмах бити заустављене

10 ч

8
Ана Тришић Бабић

Република Српска

Тришић Бабић: Веома охрабрујућа посјета Будимпешти

16 ч

21
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

24

23

21

Дајковић за АТВ: Црна Гора није слободна

23

08

22

24

Звезда савладала Партизан: "Пукла стотка" у Арени!

22

00

Прелиминарни резултати: Он је нови градоначелник Париза

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner