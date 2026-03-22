Примјећују ли купци повећање цијена?

Аутор:АТВ
22.03.2026
21:22
Коментари:0
Ступила је на снагу одлука о одређивању марже у промету одређених производа у Републици Српској. Прописује се максимална маржа од шест одсто у велепродаји, осам процената у малопродаји. Почиње лов на похлепне трговце у Републици Српској који нису ограничили маржу на производе. Инспектори ће од сутра утврђивати поштује ли се одлука Владе Републике Српске о маржама која се примјењује приликом формирања цијена тек 14 различитих врста производа у различитим паковањима.
То је наишло на незадовољство потрошача. Сматрају да је списак тих артикала прекратак. Прописане казне досежу до 10.000 КМ. Трговци упозоравају да ће ефекти на цијене бити минимални...
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму