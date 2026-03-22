Хаос на границама: Вишечасовна чекања на више прелаза

22.03.2026
Појачана је фреквенција возила на путевима који воде ка граничним прелазима на сјеверу, сјеверозападу и западу, што је изазвало вишечасова чекања на граничним прелазима Градина, Градишка, Нови Град, Костајница, Козарска Дубица, Брод, Орашје, Изачић, Велика Кладуша и Брчко.
На осталим граничним прелазима појачана је фреквенција возила, али задржавања за сада нису дужа од 30 минута, саопштио је Ауто-мото савез Републике Српске.
Из АМС-а наводе да су услови за вожњу повољни, али да се без обзира на то возачима савјетује макисмалан опрез и прилагођена брзина.
