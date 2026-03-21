Упозорење "Логистике БиХ": Угрожен опстанак транспорта

21.03.2026
Конзорцијум "Логистика БиХ" упозорио је да је опстанак једне од кључних привредних грана, која запошљава више од 47.000 људи, доведен у питање, јер ни након више од 50 састанака у посљедњих 14 мјесеци није усвојена ниједна конкретна мјера, те поручио да ће сваки даљи застој сматрати директном одговорношћу институција.
Из Конзорцијума је уочи најављеног протеста 23. марта саопштено да је систем "заробљен бирократијом" и да се већ више од 20 година понавља исти образац - одгађање реформи и изостанак конкретних одлука, упркос бројним обећањима власти на нивоу БиХ и ентитета.
У саопштењу се указује да је возач у међународном друмском транспорту данас "најскупље и најодговорније" занимање у БиХ, те да сектор није добио суштинску подршку коморског система, због чега органи и чланство Конзорцијума траже увођење добровољне чланарине како би се јасно утврдило ко заиста представља привреду.
Из Конзорцијума "Логистика" наглашавају да никада није одржан заједнички састанак предсједника влада ентитета и Савјета министара о проблемима транспорта, што оцјењују као недопустиво, те позивају да се такав састанак хитно организује у Посушју.
У саопштењу се указује и на изостанак конкретних резултата у комуникацији са Хрватском, укључујући договоре са предсједником Владе Андрејом Пленковићем, који "нису видљиви на терену".
Као један од кључних проблема, из Конзорцијума истичу статус професионалних возача у ЕУ, наводећи да након 90 дана боравка, иако имају све потребне дозволе, подлијежу ограничењима, што сматрају питањем права на рад, али и директним ударом на опстанак сектора.
Конзорцијум "Логистика" предлаже пакет од 14 мјера, наводећи да досадашњи разговори нису дали никакве резултате.
Као приоритет издвајају враћање дијела акциза на гориво по узору на земље ЕУ, јер је БиХ једина без тог механизма, као и потписивање пореских споразума са земљама ЕУ, с обзиром да су трошкови транспорта већи и до 22 одсто.
Мјере обухватају и попуст од најмање 50 одсто на ауто-путеве у Републици Српској и Федерацији БиХ, реформу царинског система с пуном примјеном НЦТС-а без такси, смањење задржавања на границама за 75 одсто и увођење "зеленог пута" за најмање 50 одсто возила, јер тренутна задржавања достижу и до 15 и по часова.
Тражи се и 24-часовни рад ветеринарских, фитосанитарних и санитарних служби на границама, уз бољу координацију са сусједним земљама, јер возачи годишње губе око 206 сати, што је еквивалент једној плати.
Додатно, органи и чланице Конзорцијума захтијевају примјену међународних конвенција, укључујући АТА и Истанбулску, како би се полуприколице третирале као "царинска складишта на точковима", те омогућило коришћење ЕУ опреме без додатних дажбина.
Конзорцијум "Логистика" тражи и стандардизацију процедура и елиминацију субјективног одлучивања, реформу статуса возача, укључујући могућност рада од 18 година уз обуку и проширење Б категорије до 4,25 тона, као и поједностављење регистрације и смањење трошкова осигурања.
Међу захтјевима су и укидање монопола у систему дозвола и увођење транспарентног модела, као и укидање више од 15 парафискалних намета.
Истовремено се тражи увођење законског рока плаћања од 35 дана, уз санкције за кашњење, као и дефинисање трошкова чекања по ЕУ стандардима – 40 евра по сату и 400 евра по дану.
Посебан сегмент односи се на "зелену агенду", кроз субвенције за возила, приступ фондовима ЕУ и припрему за увођење карбон-диоксид такси.
Из Конзорцијума упозоравају да су неприхватљиве иницијативе о "увозу радне снаге" и специјалним визама као замјени за домаће возаче, наглашавајући да друмски транспорт носи више од 90 одсто робних токова и представља кључни ослонац економије.
"Ово више није питање сектора, већ опстанка економије БиХ. Вријеме обећања је завршено, тражимо хитну примјену мјера", поручили су из Конзорцијума "Логистика", а преноси Срна.
