У Модрану код Дервенте одржано непријављено окупљање: Скуп прошао без инцидената

Аутор:АТВ
21.03.2026
11:30
Коментари:6
У Модрану код Дервенте одржано је непријављено окупљање поводом годишњице 3. бојне дервентске бригаде ХВО, без постројавања униформисаних припадника бригаде која је починила злочине над српским народом.
На споменик су вијенце положили бивши припадници бригаде у цивилу и породице.
МУП Републике Српске био је на терену, а скуп је прошао без инцидената.
Други скуп поводом обиљежавања годишњице најављен је за 25. март, а он је пријављен и одобрен, пише РТРС.
Борачка организација Републике Српске јасно је поручила да неће дозволити постројавање ХВО, док је предсједник Борачке организације Дервента Чедо Вујичић истакао да је овакво окупљање узнемирило становништво и изазвало тензије, јер починиоци злочина над Србима нису адекватно кажњени.
Друштво
Вујичић: Нећемо дозволити постројавање у Модрану - пробуђени духови прошлости
Припадници ове бојне који су починили злочине нису адекватно кажњени.
- Судови нимало нису "просрпски" и такви судови су на 54 године затвора казнили злогласну бригаду. Покренуте су измјене закона које дефинишу ту област. То је сатисфакција за све нас. Ја сам убијеђен да ће овај пут бити донесен закон и да ће спорна обиљежја бити уклоњена - навео је Вујичић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
13
08
12
57
12
52
12
42
12
40
Тренутно на програму