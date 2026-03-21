У Модрану код Дервенте одржано непријављено окупљање: Скуп прошао без инцидената

АТВ

21.03.2026

11:30

У Модрану код Дервенте одржано непријављено окупљање: Скуп прошао без инцидената
У Модрану код Дервенте одржано је непријављено окупљање поводом годишњице 3. бојне дервентске бригаде ХВО, без постројавања униформисаних припадника бригаде која је починила злочине над српским народом.

На споменик су вијенце положили бивши припадници бригаде у цивилу и породице.

МУП Републике Српске био је на терену, а скуп је прошао без инцидената.

Други скуп поводом обиљежавања годишњице најављен је за 25. март, а он је пријављен и одобрен, пише РТРС.

Борачка организација Републике Српске јасно је поручила да неће дозволити постројавање ХВО, док је предсједник Борачке организације Дервента Чедо Вујичић истакао да је овакво окупљање узнемирило становништво и изазвало тензије, јер починиоци злочина над Србима нису адекватно кажњени.

Чедо Вујичић

Вујичић: Нећемо дозволити постројавање у Модрану - пробуђени духови прошлости

Припадници ове бојне који су починили злочине нису адекватно кажњени.

- Судови нимало нису "просрпски" и такви судови су на 54 године затвора казнили злогласну бригаду. Покренуте су измјене закона које дефинишу ту област. То је сатисфакција за све нас. Ја сам убијеђен да ће овај пут бити донесен закон и да ће спорна обиљежја бити уклоњена - навео је Вујичић.

Више из рубрике

Вујичић: Нећемо дозволити постројавање у Модрану - пробуђени духови прошлости

Вујичић: Нећемо дозволити постројавање у Модрану - пробуђени духови прошлости

Ирена Јолџић

Јолџић за АТВ: Без алиментације дијете остаје без онога што му законом припада

Ово су изазови са којима се сусрећу млади обољеле од мултипле склерозе

Ово су изазови са којима се сусрећу млади обољеле од мултипле склерозе

Земљиште гдје се налази Саборна Црква пресвете Богородице у Зеници рјешењем општинског суда у Зеници уписано је у својину државе са 1/1, саопштено је из Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ.

Вечерас у поноћ обавезно урадите ово! Славимо велики празник, а прати га строг обичај

Партизан срушио Хапоел, ново чудо од дјетета убацило 38 поена за црно-бијеле

Упозорење "Логистике БиХ": Угрожен опстанак транспорта

Једна ријеч из које је све јасно: Шта је Додик поручио Орбану након говора на "CPAC Hungary"

Трамп подржао Орбана на парламентарним изборима

Британци о нападу на војну базу Дијего Гарсија

