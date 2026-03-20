Вечерас у поноћ обавезно урадите ово! Славимо велики празник, а прати га строг обичај

20.03.2026
Сваке године 21. марта, по грегоријанском календару, православни вјерници широм свијета одају почаст Светом Теофилакту Исповеднику, епископу никомидијском, познатом по својој храбрости, непоколебљивој вери и чудотворној помоћи.
Његов живот и дјело остају вјечни симбол посвећености Богу и чврстог става у одбрани православља. Уз овај дан долазе и занимљиви обичаји и веровања.
Свети Теофилакт Исповедник био је епископ никомидијски, познат по својој храбрости и чврстој вјери. Када је његов пријатељ Тарасије постао патријарх цариградски, Теофилакт је одлучио да прихвати монашки живот, заједно са неколико пријатеља и поштовалаца из световног сталежа.
На патријаршијски престо у Цариграду, након смрти патријарха Тарасија, дошао је Никифор, а убрзо затим на власт цар Лав Јерменин, који је био иконоборац. Његова одлука изазвала је бурне реакције унутар цркве, будући да је иконоборна јерес била осуђена на Седмом васељенском сабору.
Цар је покушавао да наметне своју вољу, али се Свети Теофилакт храбро супротставио, упозоравајући га на могуће посљедице.
Теофилакт је наредбом цара уклоњен са положаја и послат у заточење, где је провео тридесет година, подносећи многе тешкоће и увреде. Ипак, није попустио пред непријатељима вере и остао је досљедан својим увјерењима све до своје смрти око 845. године.
На дан Светог Теофилакта, 21. марта, вјерници се посебно посвећују молитви и чишћењу својих мисли, вјерујући да ова пракса доноси духовни мир и заштиту породице. Обичај је да се у црквама окупљају чланови заједнице, пале свијеће и моле за здравље, срећу и благостање. Вече пре празника, а често и тачно у поноћ, посебно је посвећено тихој молитви и постављању својих жеља пред икону Светог Теофилакта, јер се верује да тада његове моћи чуда делују најјаче. Људи често причају о личним искуствима и захвалности за помоћ коју су примили кроз молитву, а традиција преноса ових прича с кољена на кољено додатно учвршћује вјеру у чудотворну моћ овог светитеља.
Свети Теофилакт Исповедник остаје симбол храбрости, вере и чудотворне помоћи вјерницима широм свијета, а његова слава и чуда преносе се с кољена на кољено кроз векове.
