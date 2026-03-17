Потресно саопштење Српске православне цркве

17.03.2026
Српска православна црква (СПЦ) подсетила је, поводом 22 године од таласа насиља албанских екстремиста над Србима на Косову и Метохији, да је тада протјерано 4.012 Срба, од којих се већина до данас није вратила у своје домове, а да су се екстремисти посебно обрушили на српске православне светиње и да је уништено 35 цркава и манастира.
"У таласу насиља на Косову и Метохији тада је убијено 19 особа, од којих осам Срба, док је 11 Албанаца страдало у обрачуну са припадницима међународних снага безбједности. Повријеђено је најмање 170 Срба, као и десетине припадника међународних снага који су се сукобили с локалним Албанцима штитећи Србе и њихову имовину. Порушено је око 800 српских кућа и запаљено 35 вјерских објеката, укључујући 18 споменика културе, међу којима и црква Богородице Љевишке у Призрену", наведено је у саопштењу СПЦ.
Истиче се да је црква Богородице Љевишке, која је један од најрепрезентативнијих споменика средњовјековне Србије и епископско средиште Српске Цркве у средњем вијеку, унеколико обновљена и да је прва литургија у њој служена шест година касније, али да трагови девастације и пожара нису отклоњени.
СПЦ подсјећа да је то здање 2006. стављено на листу споменика под заштитом УНЕСКО.
У саопштењу се указује да су се албански екстремисти посебно обрушили на српске православне светиње.
"Уништено је 35 цркава и манастира, а у овим незапамћеним вандалским актима, од којих су неки преношени уживо на локалним косовским телевизијама (као на примјер у Подујеву) заувијек су уништене бројне иконе и непокретна културна добра која су вијековима преживјели османску окупацију и свјетске ратове", наглашава СПЦ.
Додаје се да је 17. март 2004. године посебно болно погодио српски народ и његову Цркву због тога што се све ово догодило не у вријеме ратног хаоса, већ у присуству више хиљада припадника међународних мировних снага КФОР-а, косовске полиције и УНМИК-а, од којих, како се истиче, нико није јавно преузео одговорност за бројне пропусте, преноси "Танјуг".
