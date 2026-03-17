Тужилаштво о трагедији у Бијељини: Сумња се на убиство и самоубиство

Аутор:Огњен Матавуљ
17.03.2026
Окружно јавно тужилаштво у Бијељини огласило се о породичној трагедији која је потресла Бијељину након што су у кући пронађена тијела Милана Драгића (40) и његовог оца Миодрага (70), наводећи да се случај може квалификовати као убиство и самоубиство.
У ОЈТ Бијељина наводе да је полиција обавијестила дежурног тужиоца да су у породичној кући пронађена два тијела.
”По запримању пријаве, дежурни тужилац је изашао на лице мјеста и руководио увиђајем, који су извршили полицијски службеници ПУ Бијељина, а којем је присуствовало и лице из службе хитне медицинске помоћи које је за оба лица констатвало смрт. На лицу мјеста пронађена су тијела два мушкарца М.Д. (1986. годиште) и М.Д. (1956. годиште). Током увиђаја је утврђено да се предметни догађај, према до сада прикупљеним сазнањима, може квалификовати као убиство и самоубиство”, саоптштило је ОЈТ у Бијељини.
Додају да су с лица мјеста изузети предмети који се могу довести у везу са извршењем кривичног дјела, а који ће бити предмет потребних вјештачења.
”Дежурни тужилац је наредио предузимање свих потребних мјера и радњи у циљу утврђивања тачног узрока и времена смрти, а наређена је и обдукција тијела преминулих, која ће бити обављена у Заводу за судску медицину Републике Српске”, наводи се у саопштењу тужилаштва.
Подсјетимо, полицији је у 10.30 часова пријављено да су у кући у улици Српске добровољачке гарде затечена тијела оца и сина, са ранама од ватреног оружја. Поред њих је пронађена аутоматска пушка, а први резултати истраге указују да је отац највјероватније убио сина, а потом извршио самоубиство. Да би се утврдило ко је пуцао изузете су парафинске рукавице и наређена обдукција.
