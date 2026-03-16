Познат идентитет оца и сина, изузете парафинске рукавице

Аутор:Огњен Матавуљ
16.03.2026
14:05
Бијељинско тужилаштво и полиција окончали су увиђај у породичној кући у Бијељини гдје су јутрос пронађена тијела двојице мушкараца и утврђено је да се ради о Милану Драгићу и његовом оцу Миодрагу Драгићу, потврђено је за АТВ.
На оба тијела биле су видљиве ране од ватреног оружја и истрагом је утврђено да се ради о убиству и самоубиству, те да је отац највјероватније убио сина, а потом извршио самоубиство.
Тијела је пронашла Миланова мајка у породичној кући у Улици Српске добровољачке гарде у Бијељини. Цијели случај полицији је пријављен око 10.30 часова.
Прве фотографије са мјеста трагедије: Полиција износи тијела, увиђај и даље траје
”Први резултати увиђаја указују да се ради о убиству и самоубиству. Трагови на лицу мјеста указују да је отац убио сина, а потом извршио самоубиство, што тек треба да буде потврђено даљим истражним радњама”, каже извор АТВ-а.
Након увиђаја Окружно јавно тужилаштво у Бијељини наложило је да се у Заводу за судску медицину Републике Српске изврши обдукција тијела.
”Током увиђаја су изузете парафинске рукавице за потребе вјештачења барутних честица. Пронађено је и оружје из којег је највјероватније пуцано и наложено је да се спроведу све потребне истражне мјере и радње како би се утврдиле све околности овог трагичног догађаја”, каже извор АТВ-а.
Мотив ове породичне трагедије за сада није познат.
