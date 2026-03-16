Превозили мигранте па покушали подмитити полицију: Сви спроведени у станицу

16.03.2026
13:50
У просторије ПУ Требиње спроведено је 11 миграната, али и двије особе које су их превозиле.
"Данас у 10 часова полицијски службеници ПС Љубиње су ухапсили Х.М јер је исти понудио полицијским службеницима мито у износу од 30 еура у намјери да избјегне прекршајну или кривичну одговорност јер је у свом возилу приликом контроле исти превозио 11 илегалних миграната, држављана Судана", наводе из полиције.
