Прве фотографије са мјеста трагедије: Полиција износи тијела, увиђај и даље траје

Аутор:

АТВ

16.03.2026

12:38

Мјесто трагедије у Бијељини
Фото: АТВ

Велика трагедија потресла је данас Бијељину када су у породичној кући пронађена тијела два мушкарца.

Тијела је, према незваничним информацијама пронашла жена, а наводно је ријеч о њеном мужу и сину.

Такође незванично, ради се о убиству и самоубиству, а истрага ће утврдити ко је повукао обарач.

”На оба тијела су видљиве повреде од ватреног оружја. У току је рад на утврђивању свих околности ове трагедије”, каже извор АТВ-а.

АТВ је на мјесту трагедије забиљежио потресне призоре. Полиција је из куће изнијела тијела двојице мушкараца, а увиђај још увијек траје.

На лицу мјеста, осим полиције, налазе се љекар мртвозорник, као и дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини.

Више из рубрике

Под утицајем дроге и алкохола тукао супругу, напао и полицајца

Хроника

Под утицајем дроге и алкохола тукао супругу, напао и полицајца

3 ч

0
Пријављен због породичног насиља па пијан и дрогиран повриједио полицајца

Хроника

Пријављен због породичног насиља па пијан и дрогиран повриједио полицајца

3 ч

0
Жена пронашла тијела сина и мужа, у току увиђај!

Хроника

Жена пронашла тијела сина и мужа, у току увиђај!

3 ч

0
Туча у Челинцу: Један мушкарац завршио на УКЦ-у, други у лисицама

Хроника

Туча у Челинцу: Један мушкарац завршио на УКЦ-у, други у лисицама

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

30

Огласила се бањалучка полиција о наводном пресретању дјеце у Пријечанима

15

23

Каран: Минић ће поново бити премијер

15

19

ТикТок и Мета су намјерно ширили штетан садржај

15

18

Појавила се прва фотографија на којој су Ендру, Манделсон и Епстин заједно

15

17

Нова правила на пумпама, казне незамисливе за обичне смртнике

