Прве фотографије са мјеста трагедије: Полиција износи тијела, увиђај и даље траје

Аутор:АТВ
16.03.2026
12:38
Велика трагедија потресла је данас Бијељину када су у породичној кући пронађена тијела два мушкарца.
Тијела је, према незваничним информацијама пронашла жена, а наводно је ријеч о њеном мужу и сину.
Такође незванично, ради се о убиству и самоубиству, а истрага ће утврдити ко је повукао обарач.
”На оба тијела су видљиве повреде од ватреног оружја. У току је рад на утврђивању свих околности ове трагедије”, каже извор АТВ-а.
АТВ је на мјесту трагедије забиљежио потресне призоре. Полиција је из куће изнијела тијела двојице мушкараца, а увиђај још увијек траје.
На лицу мјеста, осим полиције, налазе се љекар мртвозорник, као и дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини.
