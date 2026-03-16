Пријављен због породичног насиља па пијан и дрогиран повриједио полицајца

Аутор:Стеван Лулић
16.03.2026
11:49
Г.М. из Градишке ухапшен је у суботу, 14. марта, због сумње да је починио кривична дјела "Насиље у породици или породичној заједници“ и "Спречавање службеног лица у вршењу службене радње“.
Из Полицијске управе Бањалука наводе да је приликом интервенције један полицајац задобио повреде.
"Приликом поступања по пријави насиља у породици лице Г.М. је пружало активан отпор и спречавало полицијске службенике у обављању службених радњи, којом приликом их је физички напало, те је један полицијски службеник задобио тјелесне повреде", кажу у полицији.
Испитивањем на присуство алкохола код Г.М. утврђено је присуство од 1,26 г/кг алкохола у организму, а испитивањем на присуство опојних дрога утврђено је присуство опојне дроге "тхц" у организму.
О свему наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
