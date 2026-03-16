Син убио оца у Бијељини па извршио самоубиство?

Фото: АТВ

У Бијељини, у Улици Српске добровољачке гарде, јутрос се догодила тешка породична трагедија у којој су смртно страдала два лица.

Према незваничним информацијама портала "Инфо Бијељина" син иницијала М.Д. усмртио је оца, такође иницијала М.Д., из аутоматске пушке, након чега је извршио самоубиство. Више информација о овом случају очекује се након завршетка истраге.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.