Лавров: Русија увијек отворена за контакте са Вашингтоном

Москва је увијек отворена за контакт са америчком страном у вези са рјешавањем проблема у Украјини, изјавио је министар спољних послова Русије Сергеј Лавров.
- Увијек смо отворени за контакте. Они знају наш став. Штавише, чули су га на Аљасци. Изнијет је као одговор на њихов приједлог. Сигуран сам да преговарачки тим - господа Стивен Виткоф и Џаред Кушнер сигурно нису то заборавили - рекао је Лавров за руске медије.
Према његовим ријечима, за Сједињене Америчке Државе је важно да брзо пронађу рјешење за ситуацију око Ормуског мореуза, а затим и да брзо нешто смисле у вези са украјинском кризом.
Раније је предсједник САД Доналд Трамп изјавио да је и даље у контакту са предсједником Русије Владимиром Путином и да је увејрен да ће се ускоро наћи рјешење за ситуацију око Украјине.
(sputniknews.com)
