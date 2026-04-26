Објављен манифест нападача на Трампа: Дужност ми је

Аутор:АТВ
Коментари:0
Кол Томас Ален, који је осумњичен за напад на вечери Удружења дописника из Бијеле куће, послао је опширан манифест члановима своје породице само 10 минута прије суботњег напада.
То је први открио амерички предсједник Доналд Трамп, а амерички медији су убрзо пренијели и цијели манифест и нападача кога је Трамп описао као "врло болесног човјека који мрзи хришћане".
Друштво
У тексту од 1.052 ријечи, који је објавио "Њујорк Пост" и који је потписао да "Пријатељски савезни убица", нападач је изнио своја "правила дјеловања" за напад и навео да вјерује како му је дужност да циља званичнике администрације.
Поздрав свима!
Можда сам данас многе изненадио. Дозволите да започнем са извињењем свима чије сам повјерење изневјерио.
Извињавам се својим родитељима што сам рекао да имам разговор за посао, а нисам прецизирао да је ријеч о "Најтраженијима". Извињавам се колегама и студентима што сам рекао да имам личну хитну ситуацију (док ово неко прочита, врло вјероватно ћу ЗАИСТА морати да идем у хитну, али тешко то могу назвати нечим што нисам сам изазвао).
Извињавам се свим људима поред којих сам путовао, свим радницима који су руковали мојом пртљагом и свим осталим особама у хотелу које нисам циљао, а које сам довео у опасност самим тиме што сам био близу њих.
Градови и општине
Извињавам се свима који су прије овога били злостављани и/или убијени, свима који су патили прије него што сам могао да покушам ово и свима који ће можда патити након овога, без обзира на мој успјех или неуспјех.
Не очекујем опроштај, али да сам видио било који други начин да се приближим овако близу, искористио бих га. Још једном, искрено ми је жао.
Што се тиче разлога зашто сам ово учинио:
Ја сам грађанин Сједињених Америчких Држава. Оно што моји представници раде одражава се на мене. И више нисам спреман да допуштам да педофил, силоватељ и издајник прља моје руке својим злочинима. (Да будем потпуно искрен, већ дуго нисам био спреман на то, али ово је прва права прилика да нешто предузмем).
Кад сам већ код тога, изнијећу и своја очекивана правила дјеловања (вероватно у лошем формату, али нисам војник, па ето).
Званичници администрације (осим Каша Патела): Они су мете, приоритети од највишег ранга према нижем.
Тајна служба: Они су мете само ако је нужно, и по могућности онеспособити без смртног исхода.
Хотелско осигурање: Нису мете ако је икако могуће (осим ако пуцају на мене).
Капитолска полиција: Исто као хотелско осигурање.
Национална гарда: Исто као хотелско осигурање.
Фудбал
Хотелско особље: Уопште нису мете.
Гости: Уопште нису мете.
Како бих смањио жртве, користићу сачму умјесто појединачних метака (мање пробијања кроз зидове).
Ипак бих прошао кроз већину овдје присутних да дођем до мета ако би то било неопходно (јер је већина људи одабрала да присуствује говору педофила, силоватеља и издајника и тиме су саучесници), али надам се да до тога неће доћи.
Приговор 1: Као хришћанин, требало би да окренем други образ.
Одговор: Окретање другог образа важи када си ти лично угњетаван. Ја нисам силован у притворском кампу. Нисам рибар погубљен без суђења. Нисам школарац разнесен бомбом, нити дијете које гладује, нити дјевојка злостављана од стране криминалаца у овој администрацији.
Окренути други образ када је неко други угњетаван није хришћанско понашање, то је саучесништво
Приговор 2: Ово није прикладно вријеме за то.
Одговор: Свијет није око вас. Треба ли да игноришем силовања и убиства јер је некоме "незгодно"?
Фудбал
Ово је био најбољи тренутак и прилика за успјех коју сам могао да смислим.
Приговор 3: Ниси их све ухватио.
Одговор: Негдје се мора почети.
Приговор 4: Као особа мијешаног поријекла, не то требало да учиним.
Одговор: Не видим никога другог да то ради.
Приговор 5: Дајте цару царево.
Одговор: Сједињене Америчке Државе воде се законом, а не било којом особом или групом људи. У мјери у којој представници и судије не поштују закон, нико није дужан да им да ишта што је тако незаконито наређено.
Такође би желио да изразим захвалност великом броју људи, будући да вјероватно више нећу моћи да разговарам с њима (осим ако је Тајна служба запањујуће неспособна).
Друштво
Хвала мојој породици и оној биолошкој и оној црквеној, на вашој љубави током ове 31 године. Хвала мојим пријатељима на вашем друштву током много година. Хвала мојим колегама на многим пословима, на вашој позитивности и професионалности. Хвала мојим ученицима на вашем ентузијазму и љубави према учењу. Хвала бројним познаницима које сам упознао, лично и онлајн, на кратким интеракцијама и дуготрајним везама, на вашим перспективама и инспирацији. Хвала вам свима на свему.
С поштовањем,
Кол "колдФорс" "Пријатељски савезни убица" Ален
П.С. У реду, сада кад су све сентименталне ствари готове, шта, дођавола ради Тајна служба? Опростите, сад ћу се мало издувати и одбацити формални тон. Мислим, очекивао сам камере на сваком углу, прислушкиване собе, наоружане агенте на сваких пар метара, детекторе метала свуда. А шта сам добио (ко зна, можда се зафркавају са мном!) - ништа. Нема никаквог обезбјеђења. Ни у превозу. Ни у хотелу. Ни на самом догађају.
Сцена
Једина ствар коју сам одмах примијетио при уласку у хотел био је осјећај бахатости.
Ушао сам с више комада оружја и нико тамо није ни помислио да бих могао да будем пријетња.
Обезбеђење је напољу, фокусирано на демонстранте и оне који тек стижу. Очито нико није размислио о томе шта се догађа ако се неко пријави дан раније. Овај ниво неспособности је луд и искрено се надам да ће се то исправити док ова земља поновно не добије истински способно руководство.
Да сам ирански агент, а не амерички држављанин, могао сам овдје да унесем је*ени "Ма Деуце" (митраљез) и нико не би ни трепнуо.
Стварно лудо. И ако икога занима какав је осјећај учинити овако нешто - ужасан је!
Повраћа ми се, плаче ми се због свега што сам хтио да учиним, а никад нећу, због свих људи чије повјерење овим издајем, осјећам бес кад помислим на све шта је ова администрација учинила.
Стварно не препоручујем! Останите у школи, дјецо!
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму