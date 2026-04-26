Црвена звезда - Партизан: Погледајте голове вриједне титуле

Аутор:Стеван Лулић
Фудбалери Црвене звезде обезбиједили су 37. титулу и наставили доминацију дугу девет година. У 179. вечитом дербију пао је њихов највећи ривал Партизан.
Црвено-бијели су славили са 3:0, чини се без већих проблема и тако наставили да доминирају српским фудбалом.
Предност Звезди донио је Ераковић у 18. минуту. Сјајно је искористио простор и затресао мрежу Партизана.
Дебитант Авдић повећао је на 2:0 у 68. минуту и тако практично ријешио питање побједника.
Два минута прије краја регуларних 90 минута Сеол поставља коначан резултат и доноси нову титулу Звезди.
