Црвена звезда - Партизан: Нова побједа и титула на Маракани

Аутор:

Стеван Лулић
26.04.2026 19:58

Коментари:

0
Дерби Звезда - Партизан, детаљ са утакмице Црвена звезда - Партизан у 19. вечитом дербију. Црвена звезда побиједила и осигурала титулу
Фото: Screenshot

Нова побједа и титула на Маракани. Епилог је то 179. вечитог дербија у којем су фудбалери Црвене звезде савладали највећег ривала Партизан, и то, чини се без много муке.

Црвено-бијели су славили резултатом 3:0 и тако дошли до нове титуле у Суперлиги Србије.

Предност звезди донио је Ераковић у 18. минуту. Сјајно је искористио простор и затресао мрежу Партизана.

Дебитант Авдић повећао је на 2:0 у 68. минуту и тако практично ријешио питање побједника.

Два минута прије краја регуларних 90 минута Сеол поставља коначан резултат и доноси нову титулу Звезди.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

