Црвена звезда - Партизан: Нова побједа и титула на Маракани

Аутор:Стеван Лулић
Нова побједа и титула на Маракани. Епилог је то 179. вечитог дербија у којем су фудбалери Црвене звезде савладали највећег ривала Партизан, и то, чини се без много муке.
Црвено-бијели су славили резултатом 3:0 и тако дошли до нове титуле у Суперлиги Србије.
Предност звезди донио је Ераковић у 18. минуту. Сјајно је искористио простор и затресао мрежу Партизана.
Дебитант Авдић повећао је на 2:0 у 68. минуту и тако практично ријешио питање побједника.
Два минута прије краја регуларних 90 минута Сеол поставља коначан резултат и доноси нову титулу Звезди.
