Дерби Звезда - Партизан пренос: Титула остаје на Маракани

Фудбалери Црвене звезде савладали су, у 179. вечитом дербију у оквиру Суперлиге Србије, Партизан са 3:0. На тај начин обезбиједили су нову титулу.
88' ГОООЛ
Сеол погађа и ставља тачку на и.
84' Полтер у шанси...
Сек сјајан, пас за Нијемца, он не успијева да унесе неизвесност.
83' Жути Елшник
Приближавамо се крају утакмице.
82' Поништен црвени картон!
Натхо добија жути картон послије приговора.
79' Црвени картон за Митровића!
79' Енем жељан гола, Милошевић брани
Имао је Дуартеа лијево, али је голман црно-бијелих опет на висини задатка. Ударац у оквир гола.
68' (2:0) Гол!
Авдић на дебију у дербију рјешава дерби потенцијално
61' Очајан шут Угрешића!
Ау, каква прилика за Партизан, морало је боље да се ријеши. Полтер игра сјајно, пас добија Угрешић, а он гађа лоше.
55' Крунић спашава Звезду
Катаи греши, лопта је дошла до играча Партизана у казненом простору, али је Крунић у посљедњем моменту реаговао и избацио лопту у корнер. Ништа се није десило послије истог, фаул над Матеусом.
54' Катаи је хтио да проигра саиграче
Добар потез Арнаутовића, Катаи није касније провукао пас.
52' Слободњак Катаија, гађа преко гола
Није био близу. Сада су запаљене бакље и на Југу.
50' Прекид утакмице
Трајао је прекид 3 минута
Дим усљед бакљаде на Сјеверу.
46' Почело је друго полувријеме
Напад Звезде, црно-бијели јуре минус.
45+1' Након минута надокнаде, идемо на паузу
Може бити занимљиво ако Партизан настави да игра као у посљедњих 15-ак минута.
Велику шансу имао је Богдан Костић на крају, послије паса Драгојевића, лош шут иако је трчао ка Матеусу, скоро па сам.
39' Драгојевић непрецизно поред гола
Лош положај тијела за шут са дистанце.
37' Нови картон
Ераковић, повлачење опет са леђа.
35' Жути за Авдића
Повлачење за дрес.
33' Катаи гађа директно из корнера
Није успио да погоди.
29' Највећа шанса за Партизан
Матеус успијева са заустави Сека, нешто јачи пас у казнени простор дао је и Полтер. Коначно напад црно-бијелих.
28' Нова контра Звезда.
Могло је бити лако и више од једног гола разлике
Авдић је прошао по лијевом боку, центрирао, Катаи главом гађао директно у голмана.
20' Милошевић спашава црно-бијеле
Костов је два пута шутирао у оквир гола, али је оба пута голман био сјајан.
18' Гооооол!
Ераковић користи простор и тресе мрежу Партизана.
14' Нова прилика, Катаи изблокиран
Грешка Миловановића, Катаи је потом гађао, али је заустављен.
Жути картон за Драгојевића, нагазио је Костова.
13' Катаи, највећа шанса!
Незгодан угао ударца, искоса са лијеве стране, Милошевић одлично постављен на голу и брани!
9' Добра идеја Партизана
Митровић је пронашао Костића у казненом простору. Богдан ипак није успио да примири посјед.
7' Без шанси
Посјед за Звезду, али без конкретних удараца.
1' Кренули смо!
Почела је утакмица!
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
