Дерби Звезда - Партизан: Пренос и сви детаљи

Фудбалери Црвене звезде и Партизана састају се од 18 часова се у на стадиону "Рајко Митић", у 179. вечитом дербију. Звезда улази у меч након ремија у Панчеву (2:2), којим је прекинута серија.
Ипак, статистика од почетка 2026. године је импресивна: пет тријумфа и један реми уз гол-разлику 15:7.
Што се тиче састава, Дејан Станковић не може да рачуна само на повријеђеног Иванића и младог Зарића.
Након тријумфа над Железничаром на старту плеј-офа, црно-бијели су подијелили бодове са Новосађанима (0:0). Стратег Срђан Благојевић има пуне руке посла око састављања тима.
Пројектовани састав: Милошевић – Миловановић, Симић, Митровић, Рогановић – Угрешић, Драгојевић – Сек, Угрешић, Б. Костић, Вукотић – А. Костић.
Традиција је на страни домаћина. У досадашњих 178 првенствених сусрета, биланс је сљедећи: 72 побједе Звезде, 48 побједа Партизана и 58 утакмица са неријешеним исходом.
У посљедњем одмјеравању снага Звезда је славила убједљиво са 3:0, док је и јесењи дуел у Хумској припао црвено-бијелима резултатом 2:1.
Правду ће дијелити Милош Милановић.
Њему ће помагати Светозар Живин и Милан Пашајлић, док је улога четвртог судије припала Данилу Николићу.
У ВАР соби сједиће Момчило Марковић и Милан Шутуловић.
Директно пренос меча је на каналу Арена 1 Премиум.
