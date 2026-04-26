Derbi Zvezda - Partizan prenos: Titula ostaje na Marakani

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su, u 179. večitom derbiju u okviru Superlige Srbije, Partizan sa 3:0. Na taj način obezbijedili su novu titulu.

Prenos meča:

Drugo poluvrijeme

88' GOOOL

Seol pogađa i stavlja tačku na i.

84' Polter u šansi...

Sek sjajan, pas za Nijemca, on ne uspijeva da unese neizvesnost.

83' Žuti Elšnik

Približavamo se kraju utakmice.

82' Poništen crveni karton!

Natho dobija žuti karton poslije prigovora.

79' Crveni karton za Mitrovića!

79' Enem željan gola, Milošević brani

Imao je Duartea lijevo, ali je golman crno-bijelih opet na visini zadatka. Udarac u okvir gola.

68' (2:0) Gol!

Avdić na debiju u derbiju rješava derbi potencijalno

61' Očajan šut Ugrešića!

Au, kakva prilika za Partizan, moralo je bolje da se riješi. Polter igra sjajno, pas dobija Ugrešić, a on gađa loše.

55' Krunić spašava Zvezdu

Katai greši, lopta je došla do igrača Partizana u kaznenom prostoru, ali je Krunić u posljednjem momentu reagovao i izbacio loptu u korner. Ništa se nije desilo poslije istog, faul nad Mateusom.

54' Katai je htio da proigra saigrače

Dobar potez Arnautovića, Katai nije kasnije provukao pas.

52' Slobodnjak Kataija, gađa preko gola

Nije bio blizu. Sada su zapaljene baklje i na Jugu.

50' Prekid utakmice

Trajao je prekid 3 minuta

Dim usljed bakljade na Sjeveru.

46' Počelo je drugo poluvrijeme

Napad Zvezde, crno-bijeli jure minus.

Prvo poluvrijeme

45+1' Nakon minuta nadoknade, idemo na pauzu

Može biti zanimljivo ako Partizan nastavi da igra kao u posljednjih 15-ak minuta.

Veliku šansu imao je Bogdan Kostić na kraju, poslije pasa Dragojevića, loš šut iako je trčao ka Mateusu, skoro pa sam.

39' Dragojević neprecizno pored gola

Loš položaj tijela za šut sa distance.

37' Novi karton

Eraković, povlačenje opet sa leđa.

35' Žuti za Avdića

Povlačenje za dres.

33' Katai gađa direktno iz kornera

Nije uspio da pogodi.

29' Najveća šansa za Partizan

Mateus uspijeva sa zaustavi Seka, nešto jači pas u kazneni prostor dao je i Polter. Konačno napad crno-bijelih.

28' Nova kontra Zvezda.

Moglo je biti lako i više od jednog gola razlike

Avdić je prošao po lijevom boku, centrirao, Katai glavom gađao direktno u golmana.

20' Milošević spašava crno-bijele

Kostov je dva puta šutirao u okvir gola, ali je oba puta golman bio sjajan.

18' Goooool!

Eraković koristi prostor i trese mrežu Partizana.

14' Nova prilika, Katai izblokiran

Greška Milovanovića, Katai je potom gađao, ali je zaustavljen.

Žuti karton za Dragojevića, nagazio je Kostova.

13' Katai, najveća šansa!

Nezgodan ugao udarca, iskosa sa lijeve strane, Milošević odlično postavljen na golu i brani!

9' Dobra ideja Partizana

Mitrović je pronašao Kostića u kaznenom prostoru. Bogdan ipak nije uspio da primiri posjed.

7' Bez šansi

Posjed za Zvezdu, ali bez konkretnih udaraca.

1' Krenuli smo!

Počela je utakmica!