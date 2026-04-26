Derbi Zvezda - Partizan prenos: Titula ostaje na Marakani

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su, u 179. večitom derbiju u okviru Superlige Srbije, Partizan sa 3:0. Na taj način obezbijedili su novu titulu.
88' GOOOL
Seol pogađa i stavlja tačku na i.
84' Polter u šansi...
Sek sjajan, pas za Nijemca, on ne uspijeva da unese neizvesnost.
83' Žuti Elšnik
Približavamo se kraju utakmice.
82' Poništen crveni karton!
Natho dobija žuti karton poslije prigovora.
79' Crveni karton za Mitrovića!
79' Enem željan gola, Milošević brani
Imao je Duartea lijevo, ali je golman crno-bijelih opet na visini zadatka. Udarac u okvir gola.
68' (2:0) Gol!
Avdić na debiju u derbiju rješava derbi potencijalno
61' Očajan šut Ugrešića!
Au, kakva prilika za Partizan, moralo je bolje da se riješi. Polter igra sjajno, pas dobija Ugrešić, a on gađa loše.
55' Krunić spašava Zvezdu
Katai greši, lopta je došla do igrača Partizana u kaznenom prostoru, ali je Krunić u posljednjem momentu reagovao i izbacio loptu u korner. Ništa se nije desilo poslije istog, faul nad Mateusom.
54' Katai je htio da proigra saigrače
Dobar potez Arnautovića, Katai nije kasnije provukao pas.
52' Slobodnjak Kataija, gađa preko gola
Nije bio blizu. Sada su zapaljene baklje i na Jugu.
50' Prekid utakmice
Trajao je prekid 3 minuta
Dim usljed bakljade na Sjeveru.
46' Počelo je drugo poluvrijeme
Napad Zvezde, crno-bijeli jure minus.
45+1' Nakon minuta nadoknade, idemo na pauzu
Može biti zanimljivo ako Partizan nastavi da igra kao u posljednjih 15-ak minuta.
Veliku šansu imao je Bogdan Kostić na kraju, poslije pasa Dragojevića, loš šut iako je trčao ka Mateusu, skoro pa sam.
39' Dragojević neprecizno pored gola
Loš položaj tijela za šut sa distance.
37' Novi karton
Eraković, povlačenje opet sa leđa.
35' Žuti za Avdića
Povlačenje za dres.
33' Katai gađa direktno iz kornera
Nije uspio da pogodi.
29' Najveća šansa za Partizan
Mateus uspijeva sa zaustavi Seka, nešto jači pas u kazneni prostor dao je i Polter. Konačno napad crno-bijelih.
28' Nova kontra Zvezda.
Moglo je biti lako i više od jednog gola razlike
Avdić je prošao po lijevom boku, centrirao, Katai glavom gađao direktno u golmana.
20' Milošević spašava crno-bijele
Kostov je dva puta šutirao u okvir gola, ali je oba puta golman bio sjajan.
18' Goooool!
Eraković koristi prostor i trese mrežu Partizana.
14' Nova prilika, Katai izblokiran
Greška Milovanovića, Katai je potom gađao, ali je zaustavljen.
Žuti karton za Dragojevića, nagazio je Kostova.
13' Katai, najveća šansa!
Nezgodan ugao udarca, iskosa sa lijeve strane, Milošević odlično postavljen na golu i brani!
9' Dobra ideja Partizana
Mitrović je pronašao Kostića u kaznenom prostoru. Bogdan ipak nije uspio da primiri posjed.
7' Bez šansi
Posjed za Zvezdu, ali bez konkretnih udaraca.
1' Krenuli smo!
Počela je utakmica!
