Derbi Zvezda - Partizan: Prenos i svi detalji

Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana sastaju se od 18 časova se u na stadionu "Rajko Mitić", u 179. večitom derbiju. Zvezda ulazi u meč nakon remija u Pančevu (2:2), kojim je prekinuta serija.
Ipak, statistika od početka 2026. godine je impresivna: pet trijumfa i jedan remi uz gol-razliku 15:7.
Što se tiče sastava, Dejan Stanković ne može da računa samo na povrijeđenog Ivanića i mladog Zarića.
Nakon trijumfa nad Železničarom na startu plej-ofa, crno-bijeli su podijelili bodove sa Novosađanima (0:0). Strateg Srđan Blagojević ima pune ruke posla oko sastavljanja tima.
Projektovani sastav: Milošević – Milovanović, Simić, Mitrović, Roganović – Ugrešić, Dragojević – Sek, Ugrešić, B. Kostić, Vukotić – A. Kostić.
Tradicija je na strani domaćina. U dosadašnjih 178 prvenstvenih susreta, bilans je sljedeći: 72 pobjede Zvezde, 48 pobjeda Partizana i 58 utakmica sa neriješenim ishodom.
U posljednjem odmjeravanju snaga Zvezda je slavila ubjedljivo sa 3:0, dok je i jesenji duel u Humskoj pripao crveno-bijelima rezultatom 2:1.
Pravdu će dijeliti Miloš Milanović.
Njemu će pomagati Svetozar Živin i Milan Pašajlić, dok je uloga četvrtog sudije pripala Danilu Nikoliću.
U VAR sobi sjediće Momčilo Marković i Milan Šutulović.
Direktno prenos meča je na kanalu Arena 1 Premium.
