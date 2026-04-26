Derbi Zvezda - Partizan: Prenos i svi detalji

26.04.2026 16:24

Дерби Звезда - Партизан: Пренос и сви детаљи
Foto: ATV

Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana sastaju se od 18 časova se u na stadionu "Rajko Mitić", u 179. večitom derbiju. Zvezda ulazi u meč nakon remija u Pančevu (2:2), kojim je prekinuta serija.

Ipak, statistika od početka 2026. godine je impresivna: pet trijumfa i jedan remi uz gol-razliku 15:7.

Što se tiče sastava, Dejan Stanković ne može da računa samo na povrijeđenog Ivanića i mladog Zarića.

Nakon trijumfa nad Železničarom na startu plej-ofa, crno-bijeli su podijelili bodove sa Novosađanima (0:0). Strateg Srđan Blagojević ima pune ruke posla oko sastavljanja tima.

Projektovani sastav: Milošević – Milovanović, Simić, Mitrović, Roganović – Ugrešić, Dragojević – Sek, Ugrešić, B. Kostić, Vukotić – A. Kostić.

Istorijat i posljednji dueli

Tradicija je na strani domaćina. U dosadašnjih 178 prvenstvenih susreta, bilans je sljedeći: 72 pobjede Zvezde, 48 pobjeda Partizana i 58 utakmica sa neriješenim ishodom.

U posljednjem odmjeravanju snaga Zvezda je slavila ubjedljivo sa 3:0, dok je i jesenji duel u Humskoj pripao crveno-bijelima rezultatom 2:1.

Ko sudi

Pravdu će dijeliti Miloš Milanović.

Njemu će pomagati Svetozar Živin i Milan Pašajlić, dok je uloga četvrtog sudije pripala Danilu Nikoliću.

U VAR sobi sjediće Momčilo Marković i Milan Šutulović.

Prenosi derbija Zvezda – Partizan?

Direktno prenos meča je na kanalu Arena 1 Premium.

