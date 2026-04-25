Cijeli svijet se smije urnebesnom kiksu golmana

Golman Eskišehira, Broa Gojmen, postao glavna tema na društvenim mrežama jer je napravio urnebesan kiks zbog kojeg se smije svijet.

Naizgled bezopasna situacija pretvorila se u pravi šok – Gojmen je potpuno pogrešno procijenio let lopte, a kada je shvatio grešku, pokušao je panično da se vrati ka golu. Ipak, bilo je kasno.

Lopta ga je potom pogodila u leđa i odbila se pravo do protivničkog igrača, koji nije imao težak zadatak – rutinski je poslao loptu u mrežu i kaznio nevjerovatnu grešku čuvara mreže.

Snimak ove situacije ubrzo je preplavio internet i postao viralan, a mnogi navijači već ga svrstavaju među najveće golmanske kikseve u skorije vrijeme.

Ovakve greške rijetko se viđaju i sigurno će još dugo proganjati turskog golmana.