Reagovala policija: Pojavio se snimak tuče influenserki

Andrea Bostanica i Julijana Beregoj potukle su se u luksuznom restoranu u Kišinjevu. Najveći problem je to što milioni djece i adolescenata prate ovo nasilje na društvenim mrežama i ove mlade žene doživljavaju kao uzore u životu.

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Incident se dogodio u luksuznom restoranu u Kišinjevu. Julijana Beregoj je večerala sa sestrom i dečkom kada je u lokal stigla i influenserka Andrea Bostanica sa svojom porodicom, piše "Antena Observator".

Poslije mjeseci međusobnih uvreda na društvenim mrežama, tenzije su brzo eskalirale kada su se dvije internet zvijezde našle licem u lice.

"Prolazi dotična djevojka pored našeg prozora i počinje da pokazuje jezik i srednji prst i takve stvari. Njen auto je bio parkiran pored mog, dakle ona je 100% znala da smo mi tu", izjavila je Julijana Beregoj.

Tuča sa snimaka dogodila se između Ane, sestre Julijane Beregoj, i njene rivalke.

Dugogodišnji sukob i rivalitet dvije influenserke

Razdvojili su ih policija i hitna pomoć. Nakon što su ih ljekari pregledali, obe influenserke dale su izjave policiji. Obje tvrde da su žrtve, a ne napadači.

"Dolazi za naš sto i počinje da nas vrijeđa i snima. Njena majka je takođe snimala, i njena tetka. Dakle, tri žene su ušle u restoran i počele da nas napadaju i uznemiravaju", izjavila je Julijana Beregoj.

Kontaktirana za komentar, Andrea Bostanica nije odgovorila na pozive, ali se oglasila na društvenim mrežama.

"Udarila me je po desnoj ruci. Izbila mi je telefon iz ruke. Počela je da me vuče za kosu i da me udara u glavu. Naravno da sam i ja uzvratila. Već dugo me je strahda izlazim u grad bez brata. Plašim se za svoju porodicu", rekla je Andrea Bostanica na Instagramu.

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Dvije mlade žene su među najpoznatijim influenserkama nove generacije u Rumuniji. Andrea Bostanica ima 10 miliona pratilaca, a Julijana Beregoj više od 5 miliona. Većina njih su djeca i adolescenti.

Psiholog Radu Leka ocijenio je da ovakav incident, bez obzira na to da li je insceniran ili ne, može imati negativan uticaj na mlade i izazvati anksioznost, te da roditelji treba da ograniče izloženost djece ovakvom sadržaju.

Sukob i rivalstvo između influenserki traju godinama, a dvije strane su se dugo međusobno vrijeđale i prijetile na mrežama, što je dio javnosti navelo na to da posumnja da je skandal insceniran.

Andrea Bostanica je ranije tvrdila da je motiv rivalstva zavist zbog njenog uspjeha i velikog broja pratilaca, dok je Kulijana Beregoj optuživala suprotnu stranu da sve koristi kao "šou" radi popularnosti.

Tokom vremena, optužbe su prelazile i u pravnu sferu, uključujući i tvrdnje o ozbiljnim incidentima između njihovih porodica. Obje influenserke ostvaruju zarade u stotinama hiljada evra kroz onlajn saradnje i nastupe.

(Telegraf)