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Anabela o stanju Mine Kostić: Svi smo mi jednom nogom u nekoj ustanovi

Autor:

ATV
04.06.2026 17:41

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Пјевачица Анабела Атијас
Foto: Screenshot/Youtube

Pjevačica Anabela Atijas je prokomentarisala stanje Mine Kostić i pokazala veliku empatiju prema koleginici, uz poruku da to svakome može da se desi.

"Ne bih mogla da komentarišem jer ne znam šta se desilo, ali sa ljudske strane mnogo mi je žao! Šaljem joj veliku podršku i ljubav i da što pre bude ponovo ona stara, onaj borac koga ja pamtim. Mina zaslužuje našu podršku, ona je jedno živo biće, jedna žena koja se borila sa mnogo toga. Ko zna šta mi sve ne znamo! Jedan jako kvalitetan pevač koji je puno toga radio, a nažalost imala je loše izbore i sama to kaže, danas je to došlo na naplatu. Ja ne znam šta se desilo, znam samo da se svima nama to može desiti i da smo svi mi jednom nogom, ako ne radimo na sebi, u nekoj ustanovi. Šta god to bilo, bolest je bolest. Da li je to duša ili telo, bolest je bolest" , rekla je Anabela za Informer.

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