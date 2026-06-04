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Stado ovaca bukvalno "isparilo" iz voćnjaka: Porodica iz Kragujevca na mukama

Autor:

ATV
04.06.2026 17:34

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Стадо оваца буквално "испарило" из воћњака: Породица из Крагујевца на мукама
Foto: Pixabay

Porodicu iz Velikog Šenja kod Kragujevca zadesila je velika muka nakon što su otkrili da im je nestalo 14 ovaca.

U pitanju je devet starijih ovaca i pet jagnjadi.

U razgovoru za Telegraf, vlasnica odbjeglog stada, Mirjana, otkrila nam je detalje u vezi sa njihovim nestankom.

"Ovce su bile u voćnjaku kada su nestale. Kada smo krenuli da ih zatvorimo, one su izašle i od tada ne možemo da ih pronađemo. Još uvijek tragamo za njima", objasnila je Mirjana.

Ona je dodala i da ne sumnjaju da ih je neko otjerao, već da su ovce same odlutale.

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Tagovi :

Ovce

Nestanak

Kragujevac

stočarstvo

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