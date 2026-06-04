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Povlači se hrana za svinje, pronađena opasna bakterija

Autor:

ATV
04.06.2026 17:28

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Повлачи се храна за свиње, пронађена опасна бактерија
Foto: ATV

Sa tržišta Hrvatske hitno se povlači proizvod namijenjen ishrani svinja nakon što je laboratorijskom kontrolom utvrđeno prisustvo bakterija iz roda Salmonela.

Kako je saopštio Državni inspektorat, riječ je o dopunskoj smješi za hranu svinja u tovu: UNI SUPER-S 35 odsto, pakovanje 10 kg.

Povlačenje se odnosi na:

LOT broj: 11.04.2026.

Rok trajanja: 4 mjeseca od datuma proizvodnje

"Povlačenje proizvoda: Dopunska smješa za hranu svinja u tovu UNI SUPER-S 35 odsto, 10 kg. Državni inspektorat obavještava potrošače o povlačenju proizvoda dopunske smješe za hranu svinja u tovu UNI SUPER-S 35 odsto 10 kg, LOT broj 11.04.2026., sa rokom trajanja 4 mjeseca od datuma proizvodnje, zbog detekcije bakterija iz roda Salmonella spp.", navodi se u obavještenju.

Inspektorat ističe da proizvod nije u skladu sa propisima o bezbjednosti hrane za životinje, odnosno sa Uredbom o bezbjednosti hrane za životinje (SL 102/2016) i Prilogom III Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o bezbjednosti hrane za životinje (SL 60/2020), prenosi Informer.

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Tagovi :

Hrana

svinje

Povlačenje sa tržišta

tržište

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