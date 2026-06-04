Povlači se hrana za svinje, pronađena opasna bakterija

Sa tržišta Hrvatske hitno se povlači proizvod namijenjen ishrani svinja nakon što je laboratorijskom kontrolom utvrđeno prisustvo bakterija iz roda Salmonela.

Kako je saopštio Državni inspektorat, riječ je o dopunskoj smješi za hranu svinja u tovu: UNI SUPER-S 35 odsto, pakovanje 10 kg.

Povlačenje se odnosi na:

LOT broj: 11.04.2026.

Rok trajanja: 4 mjeseca od datuma proizvodnje

"Povlačenje proizvoda: Dopunska smješa za hranu svinja u tovu UNI SUPER-S 35 odsto, 10 kg. Državni inspektorat obavještava potrošače o povlačenju proizvoda dopunske smješe za hranu svinja u tovu UNI SUPER-S 35 odsto 10 kg, LOT broj 11.04.2026., sa rokom trajanja 4 mjeseca od datuma proizvodnje, zbog detekcije bakterija iz roda Salmonella spp.", navodi se u obavještenju.

Inspektorat ističe da proizvod nije u skladu sa propisima o bezbjednosti hrane za životinje, odnosno sa Uredbom o bezbjednosti hrane za životinje (SL 102/2016) i Prilogom III Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o bezbjednosti hrane za životinje (SL 60/2020), prenosi Informer.