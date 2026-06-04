Bogdan Bogdanović donio neočekivanu odluku

Bogdan Bogdanović završio je sezonu u NBA ligi, a sada je donio jednu pomalo neočekivanu odluku kada je riječ o ovom ljetu.

Srpski reprezentativac i kapiten nije imao sjajnu sezonu sa Los Anđeles Klipersima. Bogdanović je potpuno bio skrajnut van terena od strane trenera ekipe, a nakon završetka sezone boravi u Beogradu.

Fudbal Goli Mundijal je počeo: Influenserka se skinula i postavila izazov

Ipak, zbog ličnih dešavanja moraće da odloži, sada već tradicionalni put u Trevizo na Adidas Eurokamp.

"Nažalost, zbog ličnih razloga, ove godine neću moći da prisustvujem Adidas Eurokampu u Trevizu. Trevizo je za mene oduvijek bilo posebno mjesto. Još uvijek se sjećam kada sam bio jedan od najmlađih igrača na kampu, takmičio se, učio i stvarao uspomene koje su me pratile kroz cijelu karijeru", rekao je i dodao:

Scena Zajedno do vječnosti: Sejda sahranjena pored supruga Halida Bešlića

"Želim svima sjajan kamp, uživajte u svakom trenutku dok ste tamo i nadam se da ćemo se vidjeti sljedećom prilikom koja nam se ukaže!".

Gdje će srpski reprezentativac završiti naredne sezone, ostaje pitanje.

(Telegraf)