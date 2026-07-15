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17 godina od usvajanja Zakona o zaštiti naziva Republika Srpska

Autor:

ATV redakcija
15.07.2026 08:54

Komentari:

1
Застава Републике Српске
Foto: ATV

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 16. jula 2008. godine Zakon o zaštiti naziva Republika Srpska.

Republika Srpska je nastala 9. januara 1992. godine kao Republika srpskog naroda BiH, odlukom Skupštine srpskog naroda u BiH.

Opštim okvirnim sporazumom za mir u BiH, potpisanim 21. novembra 1995. godine, Republika Srpska je i međunarodno priznata kao jedan od dva konstitutivna entiteta BiH.

Zbog stalnih napada bošnjačkih sarajevskih krugova na naziv Republika Srpska, Narodna skupština Srpske usvojila je 2008. godine Zakon o zaštiti naziva Republika Srpska, prenosi Srna

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Republika Srpska

Ime

naziv Republike Srpske

Narodna skupština Republike Srpske

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