17 godina od usvajanja Zakona o zaštiti naziva Republika Srpska

Autor:ATV redakcija
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Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 16. jula 2008. godine Zakon o zaštiti naziva Republika Srpska.
Republika Srpska je nastala 9. januara 1992. godine kao Republika srpskog naroda BiH, odlukom Skupštine srpskog naroda u BiH.
Opštim okvirnim sporazumom za mir u BiH, potpisanim 21. novembra 1995. godine, Republika Srpska je i međunarodno priznata kao jedan od dva konstitutivna entiteta BiH.
Zbog stalnih napada bošnjačkih sarajevskih krugova na naziv Republika Srpska, Narodna skupština Srpske usvojila je 2008. godine Zakon o zaštiti naziva Republika Srpska, prenosi Srna
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