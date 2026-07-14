Tri odluke NSRS donose mnogobrojne projekte

Samo su neki od ciljeva odluke za prihvatanje zaduženja za dodatno finansiranje projekata unapređenja geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nepokretnosti.

"U iznosu je od 35 miliona 200.000 evra, što je oko 60,38 odsto od ukupnog iznosa zajma za BiH koji iznosi 58.300.000 evra. Nakon uspostavljanja sistema masovne procjene imaćemo jasniji uvid ne samo u to kojom imovinom raspolažemo već i kolika je njena procijenjena vrijednost", rekao je Bojan Dejanović, pomoćnik ministra finansija Republike Srpske.

Ni to, po običaju ne odgovara opozicionarima. Projekti od zaduženja su potrebni, ali..

"Potrebno je da se ovaj projekat uradi, ali ono što je problem kod ove vlasti kao i u svim oblastima jesu tenderi. Ima odluka koje su potrebne Republici Srpskoj i nije svaki dug rđav dug, ima zaduženja koja su opravdana i koja su od interesa za Republiku Srpsku, ne želim da generalizujem", rekao je Milanko Mihajlica, narodni poslanik PDP-a u NSRS.

"Mislim da vi namjerno nećete da uložite novac tamo gdje bi trebalo, a gdje bi bio transparentniji rad", rekao je Nebojša Vukanović, narodni poslanik Liste za pravdu i red u NSRS.

Cilj projekta je da RUGIPP bude efikasnija u svom radu. I ono što je najvažnije, kaže SNSD-ov Srđan Mazalica je da će sve lokalne zajednice od njega imati koristi u smislu utvrđivanja vrijednosti nekretnina koja će biti osnova za utvrđivanje vrijednosti poreza.

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"Ovo je izuzetno koristan projekat koji će značajno ojačati RUGIPP jednu od najvažnijih institucija Republike Srpske u smislu obavljanja ključnih aktivnosti koje provodi RUGIPP i ne samo zbog RUGIPP-a nego zbog građana i privrede i svega ostalog", rekao je Srđan Mazalica, šef kluba poslanika SNSD-a u NSRS.

Druga odluka o zaduženju namijenjena je za unapređenje efikasnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite, nabavku sredstava i opreme, sanaciju i rekonstrukciju objekata zdravstvenih ustanova, kao i za sanaciju, rekonstrukciju, izgradnju i opremanje psihijatrijskih ustanova.

"Ovo je razlika sredstava u ovom zaduženju koja se odnosi na ove druge klinike koja nisu bila obezbijeđena kroz prethodne aktivnosti koje su se odnosile na banku Savjeta Evrope pa su sad obezbijeđena i upravo se odnose da i njih završimo po istom principu kako ćemo završiti UKC ovdje u Banjaluci", rekao je Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

I poljoprivreda će dobiti svoj dio kolača. Odluka o prihvatanju zaduženja prema Međunarodnom fondu za razvoj poljoprivrede odnosi se na finansiranje razvoja seoskog preduzetništva i poljoprivrede. Fokus je na razvoju ruralnih područja i unapređenje standarda seoskog stanovništva.