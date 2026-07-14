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Završena sjednica Narodne skupštine - ovo su usvojene odluke

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 19:27

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Народна скупштина Републике Српске
Foto: ATV

Narodna skupština Republike Srpske donijela je odluku o davanju saglasnosti Vladi Republike Srpske o prodaji 30 odsto državnog kapitala Akcionarskog društva za proizvodnju i remont "Orao" iz Bijeljina.

Parlament Srpske donio je odluku o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj za dodatno finansiranje projekata unapređenja geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nepokretnosti u iznosu od 35,2 miliona evra.

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Usvojena je i odluka o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Međunarodnoj banci za obnovu o razvoj za dodatno finansiranje po projektu unapređenja zdravstvenih radnika u iznosu od 45 miliona evra.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je odluku o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Međunarodnom Fondu za razvoj poljoprivrede za dodatno finansiranje Projekta razvoja seoskog preduzetništva i poljoprivrede u iznosu od 5,52 miliona evra.

Poslanici su danas usvojili Nacrt zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova, kojim se bezbjednost prometa eksplozivnih materija podigla na viši nivo.

Usvojen je i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu opasnih materija, kojim se propisuje uspostavljanje jasnih obaveza i odgovornosti svih učesnika u prevozu opasnih materija.

Usvojena je odluka o kriterijumima za ocjenu stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj.

Narodna skupština usvojila je odluku o izradi Plana parcelacije za auto-put Banjaluka – Mliništa za dionicu Glamočani-Banjaluka jug po skraćenom postupku.

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Na prijedlog skupštinske Komisije za izbor i imenovanja Gordana Rajić izabrana je za ombudsmana za djecu Republike Srpske na period četiri godine.

Za zamjenika pravobranioca Republike Srpske sa sjedištem u Bijeljini izabran je Milan Radujko, a za zamjenika pravobranioca sa sjedištem u Banjaluci Anja Ninković.

Za pravobranioca sa sjedištem u Doboju izabran je Stojan Radić, za zamjenika pravobranioca sa sjedištem u Istočnom Sarajevu Radoslav Vučetić, dok je za zamjenika pravobranioca sa sjedištem u Vlasenici izabran Vladan Pejanović.

Svi su izabrani na period od četiri godine.

Predsjednik parlamenta Republike Srpske Nenad Stevandić, nakon što je apsolviran dnevni red, zaključio je rad 39. posebne sjednice Narodne skupštine.

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Narodna skupština Republike Srpske

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